Sénégal: Les orientations du Forum national du livre présentées aux acteurs de Saint-Louis

Saint-Louis — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr a rencontré les écrivains et éditeurs de la région de Saint-Louis (nord), samedi, en prélude au Forum national sur le Livre et la Lecture, prévu les 16 et 17 octobre, a constaté l'APS.

Cette rencontre tenue dans la salle de conférence de la gouvernance de Saint-Louis portait sur les orientations et le contenu du Forum national sur le Livre et de la Lecture.

Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique a rappelé, dans son allocution, que l'objectif du Forum est de placer l'édition, le livre et la lecture ainsi que tous les acteurs concernés, au coeur des politiques publiques.

Selon Bakary Sall, en vue d'une bonne relance du secteur du livre, le comité scientifique qu'il préside a défini cinq axes stratégiques autour desquels vont s'articuler les discussions au cours du Forum.

Prenant part à cette rencontre, l'écrivain, correcteur et dramaturge, Saïd Mouhamed Bâ a plaidé pour que la lecture soit associée aux autres formes d'arts du spectacle comme le théâtre.

"La lecture doit être en rapport avec les autres formes d'art. La lecture doit être associée aux autres arts du spectacle", a-t-il préconisé.

Cette rencontre a également enregistré la présence de l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, ainsi que de la directrice du centre culturel régional, Sira Bâ Dieng, entre autres personnalités.