Sénégal: Sortie de la première promotion de 1000 mille volontaires de la consommation

Thiès — La première promotion de mille volontaires de la consommation, dont 300 femmes, vient de boucler sa formation au centre d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne de Thiès, a constaté l'APS.

"Vous serez les yeux et les oreilles des consommateurs, les garants d'un marché équitable", a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, vendredi, lors de la cérémonie de sortie de cette première promotion.

"Vous volontaires, vous êtes d'abord 1000 citoyens et citoyennes qui avaient répondu à l'appel de la nation", a dit le ministre à ces volontaires de la consommation.

Il a rappelé que leur rôle est de "veiller au bien commun, de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais des 14 régions et de garantir la transparence dans nos marchés".

Selon Serigne Guèye Diop, en quelques jours de formation, ces volontaires ont acquis des "connaissances techniques, des règles de surveillance".

"Vous avez été formés surtout aux valeurs morales, aux valeurs civiques, aux valeurs citoyennes, indispensables pour le développement de notre nation", a-t-il affirmé.

"Au-delà de ces connaissances, leur a-t-il lancé, vous repartez avec une lourde responsabilité, qui repose sur la confiance que la nation place en vous".

Il a insisté : "La mission qui vous attend n'est pas une simple tâche administrative, c'est un acte du service public national".

"Chaque visite dans les marchés, chaque relevé et chaque rapport que vous ferez, contribuera à prévenir les abus, à corriger les dérives et à faire respecter la loi dans toute sa rigueur, à protéger les groupes surtout les plus vulnérables du Sénégal des profondeurs, des banlieues, des quartiers difficiles", a dit M. Diop.

"Vous représenterez la République, pas en intérêt privé, agissez avec honnêteté, impartialité et sans complaisance", a-t-il ajouté, en leur conseillant de "refuser surtout la corruption".