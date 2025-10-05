Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 74 cas positifs à Saint-Louis pour 10 décès

4 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le dernier bilan quotidien de la direction régionale de la Santé de Saint-Louis (nord) fait état de 10 décès dus à la fièvre de la vallée du Rift pour 74 cas confirmés dans cette région où la maladie était apparue le 21 septembre dernier.

La région dont les cinq districts sanitaires sont tous affectés par l'épidémie compte 15 cas suivis à domicile, 45 guéris et 4 hospitalisations, selon les services de la direction régionale de la Santé.

Le premier cas de fièvre de la vallée du Rift a été enregistré à Saint-Louis le 21 septembre dernier.

