Sénégal: Cinq cent élèves sénégalais accompagnés par la Fondation Endeavour depuis 2021 (communiqué)

Dakar — La Fondation Endeavour, du nom de la société minière opérant dans l'exploitation minière à Sabodala, dans la région de Kédougou (sud-est), déclare avoir accompagné plus de 500 élèves sénégalais à travers ses programmes éducatifs depuis sa création en 2021, dont près de 200 enfants et jeunes en 2025.

Dans ce cadre, la Fondation Endeavour a organisé le samedi 27 septembre dernier sa Rentrée solidaire simultanément sur son site de Sabodala-Massawa et au sein de son bureau de Dakar.

Selon un communiqué de ladite fondation, cet évènement annuel est une manière de marquer l'engagement du Groupe Endeavour "en faveur de l'éducation, de l'égalité des chances et du développement humain".

Cette Rentrée solidaire se veut un "moment fédérateur", réunissant les collaborateurs du Groupe, les communautés locales et les partenaires institutionnels "autour d'un même objectif: investir dans les générations futures".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rentrée scolaire est "un moment fort pour les familles, mais aussi une source d'inquiétude, surtout en milieu rural face aux charges financières", a fait observer Djaria Traoré, vice-présidente exécutive, en charge des opérations et des volets relatifs à l'environnement, au social et à la gouvernance (Opérations et ESG).

L'ouverture des classes offre ainsi "l'occasion de réaffirmer" l'engagement du groupe à "ne laisser personne de côté", a ajouté Mme Traoré, dont les propos sont rapportés par le communiqué.

Depuis son lancement en 2022, est-il écrit dans ce communiqué, la Rentée solidaire de la Fondation Endeavour a permis d'accompagner "plusieurs centaines d'enfants et de jeunes au Sénégal, de la petite enfance jusqu'aux études supérieures, à travers trois programmes structurants", dont celui dénommé "Pépites d'Or".

La Fondation Endeavour, à travers ce programme, "met à l'honneur les enfants de [ses] collaborateurs ayant obtenu un diplôme (CEPE, BEPC, BAC)", lesquels "reçoivent un accompagnement scolaire et des dotations en matériel pour soutenir leur réussite".

Pour le compte de ce programme, 165 enfants ont été récompensés au Sénégal en 2025, portant à 462 le nombre de ses bénéficiaires depuis 2022, selon le communiqué.

Il cite aussi le programme "Jeunes Filles en Scolarité", destiné à prévenir le décrochage scolaire, notamment en milieu rural et à travers lequel la Fondation Endeavour attribue des bourses de quatre ans à de jeunes collégiennes issues de ses zones d'impact.

"En 2025, 20 jeunes filles ont été accompagnées [par ce biais], portant à 37 le nombre de bénéficiaires depuis 2022", lit-on dans le texte, qui évoque également le programme "Élites de demain", mis en oeuvre en soutien aux étudiants "les plus prometteurs issus des communautés hôtes".

"Il combine bourses universitaires couvrant l'intégralité des frais et stages au sein des mines du Groupe. Lancé en 2022 au Sénégal, il bénéficie aujourd'hui à 46 étudiants, dont 4 sénégalais originaires des villages proches de Sabodala, inscrits dans des universités de renom au Sénégal et au Ghana", conclut le communiqué.

"Notre ambition est d'accompagner chaque enfant dès la naissance, de l'aider à franchir les étapes clés jusqu'à l'université, et de former ainsi une génération de citoyens responsables et de futurs cadres pour nos régions. C'est tout le sens de la Rentrée Solidaire", a déclaré Djaria Traoré.

Créée en 2021, la Fondation Endeavour est chargée de mettre en oeuvre des projets de développement durable à l'échelle régionale, nationale et internationale dans les pays hôtes d'Endeavour Mining.