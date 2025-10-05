Sénégal: Mohamed Mboup - Consécration d'un passionné de recherche et d'enseignement

Mohamed Mboup est chercheur en biologie cellulaire et de la reproduction et en sciences de l'éducation. Enseignant-chercheur vivant aux USA depuis deux décennies à Indianapolis, il a été lauréat du prix Betty Van Andel Teachers of Excellence 2024, qui récompense les éducateurs exceptionnels ayant aider à créer des salles de classe où la curiosité, la créativité et la pensée critique s'épanouissent. Ce chercheur sénégalais fait ainsi partie des dix meilleurs enseignants des Usa à recevoir ce prestigieux prix .

Aux Usa, Mohamed Mboup a commencé sa carrière dans les écoles publiques d'Indianapolis en 2006 en tant qu'assistant en éducation spécialisée. L'homme consacre toujours sa vie à l'enseignement et à la recherche. Ce qui lui a valu le prix national d'excellence de l'enseignement aux USA où il vit depuis deux décennies aujourd'hui. Il y a pris quartier en 2004. « En 2024, puisque je travaillais avec le Bandel Van Andel Institute qui est un institut de recherche biomédicale et en éducation aussi et qui se trouve à Michigan dans la région des Grands Lacs, ils m'ont honoré en me décernant donc ce grand prix. C'est en fait l'excellence qui a été récompensée ici. C'est une distinction en tout cas qui me qui me considère comme étant l'un des 10 meilleurs enseignants aux États-Unis, de la nation américaine toute entière et c'est quelque chose de très exaltant pour moi et vraiment une récompense qui couronne mes efforts et ma passion pour l'éducation d'une manière générale » confie-t-il.

Lauréat du prix Betty Van Andel Teachers of Excellence 2024M. Mboup est présentement professeur de biologie au lycée technique d'Arsenal à Indianapolis (Indiana) dans le cadre d'un programme de formation avancé préparant les élèves pour leur cursus universitaire. Il collabore aussi avec plusieurs autres instituts de recherche sur place. En recevant le prix Betty Van Andel Teachers of Excellence 2024, l'enseignant-chercheur se voit ainsi célébré pour son travail acharné en faveur de l'éducation, et du fait de sa passion et de son dévouement consacrés à son travail d'enseignant ainsi qu'aux méthodes pédagogiques innovantes qu'il a su insufflées dans son établissement.

En clair, enseignant de biologie (niveau avancé) au lycée technique d'Arsenal, Mohamed Mboup accompagne ses collègues enseignants grâce à son expérience en méthodologie de recherche et à son engagement en faveur des pratiques pédagogiques innovantes. Et sa passion qui ne naît pas d'aujourd'hui il le doit à son pays, le Sénégal, qu'il compte servir encore un jour.

« J'ai fait presque tout mon cursus à l'université de Dakar et même la recherche. Quand je suis venu ici, je n'ai fait que me spécialiser. Je suis un chercheur. Et Le Sénégal est un pays d'excellence. Nous n'avons pas à envier l'extérieur. J'ai étudié la biologie au Sénégal, c'est là-bas que j'ai commencé la recherche, fait mon diplôme d'études approfondies en biologie et mon troisième cycle » détaille-t-il.

Poursuivant, il dévoile avoir par la suite embrassé la Chaire Unesco en science de l'education (CUSE) à la FASTEF (ancienne Ecole normale supérieure) pour faire un autre diplôme d'études approfondies avant de se rendre aux Usa où il enseigne toujours.

« Enseigner c'était ma passion, c'est pourquoi je suis toujours dans le créneau. Je suis né à Dakar, je suis marié et père de cinq enfants. J'ai eu mon bac en 1977 et j'ai été enseignant à Diourbel à l'élémentaire avant de regagner Dakar en tant que surveillant et c'est ce qui m'a permis d'aller prendre des cours à l'université de Dakar » révèle-t-il.

Ainsi, il obtient sa maîtrise et ensuite fait un 3e cycle, devenant enseignant de biologie dans le secondaire au lycée de la fosse. Sa passion pour la recherche se poursuit dans la foulée au département de biologie cellulaire et de la reproduction à l'université de Dakar. Mais fragilisé par son état de santé qui l'a conduit d'ailleurs aux États-Unis, il ne parvient pas à terminer sa thèse de doctorat d'État à l'université Dakar.

Un engagement pour la patrie et pour la recherche

Et aujourd'hui encore, plus que par le passé, l'enseignant-chercheur souhaite partager son expérience avec son pays après plusieurs années de travail à l'étranger. Il rêve ainsi de faire bénéficier sa terre natale de son expérience acquise aux États-Unis et qui sans doute, intéresserait à son avis, ses collègues du Sénégal.

«Tout en étant à l'extérieur, on peut participer à l'effort de développement de son pays, notamment en établissant des ponts par lesquels on acheminerait la masse critique qu'on a acquise ici aux Usa et en la partageant avec notre pays » reste-t-il convaincu.

Et Mohamed Mboup est également certain d'être quelqu'un qui va étudier toute sa vie. « J'aime apprendre, et enseigner également est ma passion. Donc c'est toute ma vie. J'ai fait deux diplômes d'études approfondies (Dea). Un Dea en biologie animale et un autre à la Chaire Unesco en sciences de l'éducation. Ici aux Usa, je me suis spécialisé à l'institut de développement intégré des nanosystemes à l'université d'Indianapolis. Et j'ai essayé de transférer ces techniques extrêmement pointues dans le cadre de l'enseignement du secondaire » relate-t-il.

Et il ne se fixe pas de limite pour son ambition et sa passion. Mohamed Mboup poursuit toujours la recherche avec son équipe de recherche en biologie de la reproduction, notamment sur les poissons aux yeux d'or, dans la région des Grands Lacs, avec d'autres chercheurs à l'université d'Indianapolis.