Le Sénégal s'est illustré avec lors de la 42e Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), tenue du 23 septembre au 3 octobre 2025 à Montréal.

Le pays est reparti avec deux distinctions majeures, devenant le seul à recevoir deux Certificats du Président du Conseil de l'OACI, preuve de ses progrès remarquables en matière de sécurité et de sûreté aériennes.

Des scores en forte progression

Le premier Certificat a été attribué au Sénégal pour ses avancées en sécurité aérienne. Le score de mise en oeuvre effective des normes et pratiques recommandées est passé de 67% en 2019 à 85% en 2024, un bond salué par l'OACI lors de l'audit de supervision de la sécurité.:

Le second Certificat récompense les résultats obtenus en sûreté aérienne. Grâce à la méthode de surveillance continue du Programme universel d'audits de sûreté (USAP-CMA), le Sénégal a vu son score progresser de 64% en 2018 à 84% en 2023.

Yankhoba Diémé recevant les distinctionsUne reconnaissance mondiale

À la tête de la délégation sénégalaise, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, s'est réjoui de cette double reconnaissance internationale. « Ces distinctions sont le fruit du travail collectif de l'ensemble des acteurs de l'aviation civile, de l'ANACIM à la HAAS, en passant par les gestionnaires d'aéroports, les fournisseurs de services de navigation aérienne et toute l'industrie », a-t-il déclaré. Il a également tenu à rendre hommage aux pionniers du secteur. « Nous devons aussi rappeler l'héritage de ceux qui, avant nous, ont façonné un système d'aviation civile dynamique et résilient. », ajoute-t-il

Ces résultats confirment la position du Sénégal comme un acteur majeur de la sécurité et de la sûreté aériennes en Afrique et dans le monde. En recevant ces deux Certificats, le secteur démontre sa capacité à répondre aux standards internationaux les plus exigeants de l'OACI, gage de confiance pour les voyageurs, les compagnies aériennes et les partenaires internationaux.