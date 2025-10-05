Sénégal: Crise de confiance à Rennes - Habib Beye poussé vers la sortie ?

Arrivé en héros à Rennes pour sauver le club de la relégation, Habib Beye voit déjà son avenir menacé.

Après un mercato ambitieux et un début de saison jugé décevant malgré des chiffres encourageants, le technicien sénégalais est sous pression : supporters mécontents, vestiaire dubitatif et direction hésitante.

Habib Bèye avait accompli sa mission la saison dernière : sauver le club d'une descente en Ligue 2 et, en récompense, les dirigeants l'ont prolongé. Cependant, contre toute attente, le technicien sénégalais pourrait quitter Rennes plus tôt que prévu. Le début de saison des Bretons est jugé insatisfaisant et son départ est désormais agité.

L'ancien international sénégalais ne fait plus l'unanimité en interne. Les supporters réclament sa tête. Pourtant, il était adulé il y a quelques semaines, lorsqu'il sauvait Rennes de la relégation. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ?

Certains jugent qu'il n'a pas de plan de jeu. Le nul contre le RC Lens était impossible à digérer. Les Sang et Or évoluaient à 10 depuis la première minute du match. En plus, les derniers résultats sont jugés peu satisfaisants.

Avant Lens, Rennes avait fait match nul face à deux clubs qui jouent le maintien : Nantes (2-2) et Angers (1-1). Des résultats jugés insatisfaisants, limite inacceptables, surtout que Rennes a sorti le chéquier cet été pour faire un bon mercato. Ce n'est sûrement pas pour jouer le maintien que les dirigeants ont acheté Esteban Lepaul, Mahdi Camara, Breel Embolo, Valentin Rongier, Quentin Merlin... et tant d'autres joueurs de bon niveau. Mais Habib se défend en conférence de presse, répondant à ses détracteurs : « Le début de saison du Stade Rennais, sans être glorifiant, est le meilleur depuis cinq ans », a-t-il déclaré.

Crise interne, Beye rassure ses joueurs en conférence de presse

Mohamed Toubache-Ter a rapporté qu'une réunion avait eu lieu entre ses joueurs, sans que le technicien soit lui-même présent. Selon ses informations, le vestiaire aurait des doutes sur sa méthode : « Conclusion de la réunion : les joueurs ne comprennent pas du tout la tactique du coach Beye », a-t-il écrit.

En conférence de presse, Habib a tenu à clarifier certaines choses à propos de la réunion de ses joueurs : « J'ai eu le ressenti des joueurs, oui. J'ai discuté avec mes cadres, avec mes joueurs », a-t-il indiqué. « Ils ont aussi discuté entre eux. Ils ont eu une réunion et croyez-moi, j'étais au courant de cette réunion qui s'est tenue sans le staff, et j'étais au courant que le staff ne serait pas là. J'ai même eu un retour de cette réunion de la part de mes cadres. »

Conscient du climat autour du club, Beye dit avoir surtout voulu protéger son vestiaire : « J'ai juste rassuré mes joueurs sur ce qu'on vit, qu'ils soient hermétiques à ce contexte extérieur un peu pesant. Si on m'avait dit qu'après six journées on serait à trois points du podium en ayant joué les équipes qu'on a jouées... C'est ce que je renvoie à mes joueurs, c'est-à-dire de ne pas ressentir cette pression extérieure qui me semble démesurée. »

Le meilleur départ rennais depuis cinq saisons

L'entraîneur rennais rappelle que son équipe réalise en réalité un bon départ : « On peut remettre en question le contenu, mais je trouve que l'analyse qui est faite aujourd'hui du début de saison du Stade Rennais, le meilleur début de saison en Ligue 1 depuis cinq ans, est incroyable. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je garde beaucoup de stabilité et je veux que mes joueurs en gardent énormément. »

« Le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d'assez irréel par rapport à la situation actuelle. Il faut être serein par rapport à ce qu'on fait. C'est irréel parce qu'aujourd'hui on est 8es de Ligue 1, on n'a perdu qu'un match sur six depuis le début de la saison. »

Le poste de l'ancien capitaine de l'OM paraît sérieusement menacé, après seulement six journées. Depuis son arrivée en janvier 2025, Beye a passé 21 matchs sur le banc rennais, pour 10 succès, 3 matchs nuls et 8 défaites, sauvant surtout le club de la relégation. Suite aux dernières prestations, il ne fait plus l'unanimité au sein du club.