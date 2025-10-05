Sénégal: Enseignement élémentaire - Suppression de l'entrée en sixième dès l'année scolaire 2025/2026

Au Sénégal, l'examen d'Entrée en sixième sera supprimé dès l'année scolaire 2025/2026. C'est la décision annoncée vendredi, à l'issue du Conseil interministériel sur la rentrée. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale est invité à veiller à l'adoption de dispositifs d'évaluation et de transition appropriés pour les élèves.

Le ministre Secrétaire général du gouvernement Boubacar Camara, au nom du Premier ministre, a présidé, ce vendredi 3 octobre 2025, un Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. À la fin des travaux, 32 mesures ont été prises par le chef du gouvernement, parmi lesquelles la suppression de l'examen d'Entrée en sixième à partir de cette année.

« J'engage le ministre de l'Éducation nationale à prendre les dispositions requises pour la suppression de l'entrée en sixième dès l'année scolaire 2025/2026, en veillant à l'adoption de dispositifs d'évaluation et de transition appropriés pour les élèves », a dit M. Camara.

Promouvoir davantage les concours d'excellence

Au-delà, le ministre Secrétaire général du gouvernement a invité le ministre Moustapha Guirassy à instituer et à lancer dès la rentrée 2025-2026 le Concours national de mathématiques, sciences et techniques. Mais aussi à promouvoir davantage les concours d'excellence existants sur les maths et les sciences tels que Miss Maths, Miss Sciences, Olympiades, etc. Le but est pour le gouvernement de stimuler l'engagement des élèves.

Le Secrétaire général du gouvernement a également sollicité la mise en oeuvre de manière « effective et efficace », du Projet d'Amélioration des Mathématiques à l'élémentaire et au moyen général (PAAME-MG).

Concernant la lancinante question des extraits de naissances, le ministre des Collectivités territoriales, en relation avec les ministres en charge de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Justice, de l'Intérieur est appelé à tout mettre en oeuvre pour la régularisation des élèves sans acte de naissance, au plus tard le 31 décembre 2025.

« J'engage le ministre des Infrastructures, en rapport avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Finances et du Budget, à finaliser le processus de mise en place d'un fonds national pour l'éducation destiné à la construction, à l'équipement et à la maintenance des écoles et des établissements », lit-on dans le communiqué.