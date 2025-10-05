Soudan: Le Ministre de l'Intérieur arrive à Genève

Le ministre de l'Intérieur, le général de police Babiker Samra Mustafa Ali, est arrivé à Genève ce midi à la tête de la délégation du Soudan participant aux réunions du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui se tiennent au siège des Nations Unies à Genève du 6 au 10 octobre courant.

Son Excellence a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Genève par l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, représentant permanent de la République du Soudan auprès du Bureau des Nations Unies et des organisations internationales à Genève et plusieurs membres de la mission permanente.

Le ministre prononcera la déclaration du Soudan lors de la session de haut niveau.

Il tiendra également plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues et des responsables d'agences des Nations Unies, en plus de participer aux événements parallèles consacrés à la situation au Soudan.