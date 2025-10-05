Afrique de l'Est: Le Premier Ministre rencontre le ministre des AE du Sud-Soudan

5 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à Port-Soudan l'Ambassadeur Mandy Simaya Kamba, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Sud-Soudan, accompagné de sa délégation, en présence du Ministre de l'Énergie et du Pétrole, Eng. Al-Muatasim Ibrahim Jad Al-Rab et du Directeur Général de la Police.

La réunion a porté sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération dans les domaines politique, économique, sécuritaire, énergétique et pétrolier.

Le Premier Ministre a souligné l'importance de développer ces relations pour la paix, la stabilité et les intérêts communs.

L'Ambassadeur Mandy Simaya Kamba a exprimé la volonté de son pays d'élargir la coopération, notamment dans l'énergie, le pétrole et le commerce.

