Soudan: Le Commissaire de l'aide humanitaire de l'État d'Alshamalya s'informe sur les interventions de l'UNICEF

5 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Commissaire de l'aide humanitaire de l'État d'Alshamalya, Dr. Wael Mohamed Sharif, s'est informé des interventions de l'UNICEF dans l'État, notamment dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Lors de sa rencontre avec une délégation de l'UNICEF dirigée par Asma Al-Wajih, responsable du secteur de l'eau et assainissement, il a souligné l'importance de la coordination pour assurer un service humanitaire efficace.

La délégation a salué les efforts du Commissariat et confirmé la poursuite des interventions dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de la formation.

Lire l'article original sur SNA.

