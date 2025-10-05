Addis-Abeba — L'Institut éthiopien pour la biodiversité (EBI) a indiqué que l'Initiative de l'Empreinte verte constitue une plateforme majeure pour renforcer la souveraineté alimentaire, promouvoir une croissance économique durable et préserver la biodiversité.

Le directeur général de l'EBI, Karta Kaske, a déclaré à l'ENA que l'institut redouble d'efforts pour la conservation des ressources naturelles et la protection des écosystèmes du pays.

Il a mis en avant le rôle essentiel de l'Initiative de l'Empreinte verte dans la régénération des sols, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Selon lui, les activités de gestion et de conservation des sols et de l'eau menées à travers le pays contribuent à revitaliser les écosystèmes, ce qui se traduit par une hausse tangible de la production et de la productivité agricoles.

Karta Kaske a par ailleurs souligné l'importance d'utiliser des variétés de cultures améliorées et des technologies agricoles modernes afin de garantir, sur le long terme, une véritable souveraineté alimentaire tout en assurant la durabilité environnementale.

Les autorités régionales partagent également cette appréciation positive.

Le directeur général de l'Autorité de protection de l'environnement d'Oromia, Seyfedin Mahadi, a salué les résultats du programme dans la restauration des écosystèmes dégradés et dans la promotion de la sécurité alimentaire grâce aux campagnes massives de reboisement.

De son côté, Mengesha Awraris, directeur de l'Autorité régionale de l'environnement et de la protection des forêts de l'État d'Amhara, a mis en avant les effets bénéfiques de l'initiative sur la biodiversité et la réhabilitation des terres.

En outre, Abraham Mecha, directeur du Bureau régional de développement des forêts et de la protection de l'environnement de l'État d'Éthiopie centrale, a souligné que la mise en oeuvre de l'Initiative de l'Empreinte verte a ouvert de nouvelles perspectives pour accroître la productivité agricole tout en améliorant les écosystèmes et la biodiversité.