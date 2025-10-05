Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que la région d'Amhara déploie des efforts soutenus pour consolider la paix et stimuler la prospérité.

Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la police régionale d'Amhara, il a mis en lumière le double combat mené par la région : d'une part, la lutte contre l'extrémisme, la criminalité et l'anarchie, et d'autre part, la bataille contre la pauvreté et le retard de développement.

« La région d'Amhara remporte deux victoires décisives : l'une contre les forces destructrices et l'autre contre la pauvreté », a-t-il déclaré. « La réforme de la police symbolise pleinement ces avancées. »

Le vice-Premier ministre a décrit la réforme de la police et les initiatives de transformation numérique en cours comme des réalisations concrètes témoignant du progrès institutionnel et de l'amélioration des services publics.

Il a rendu hommage à la police régionale d'Amhara pour son engagement et son sacrifice dans la défense de la sécurité publique, saluant son rôle actif dans la lutte contre la criminalité, la corruption, les trafics et les réseaux illégaux. Ces efforts, a-t-il ajouté, sont essentiels pour la stabilité et le bien-être collectif.

« La police régionale d'Amhara s'engage dans une profonde transformation pour devenir un modèle d'efficacité et de service au citoyen », a souligné Temesgen Tiruneh.

« L'inauguration de son programme de réforme, de ses outils numériques et de son nouveau siège marque une étape déterminante. »

Il a précisé que cette réforme dépasse le cadre matériel et technologique : elle vise avant tout à rétablir la confiance du public, à garantir la justice, à protéger les citoyens et à assurer une paix durable.

« La police doit servir avec intégrité, sans influence politique, sans favoritisme religieux ni corruption », a-t-il insisté. « Cette réforme ouvre un nouveau chapitre de notre histoire. »

Temesgen a également exhorté les forces de l'ordre à rester fidèles à leurs missions, à appliquer les réformes avec rigueur et créativité, et à s'adapter aux défis sécuritaires évolutifs de la région.

Sur le plan national, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement fédéral en faveur de la réconciliation et du dialogue pacifique, notant que plusieurs groupes armés ont entamé un processus de désarmement, tandis que ceux refusant les solutions pacifiques s'exposeront à des actions judiciaires.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a assuré que le gouvernement fédéral soutiendra pleinement sa mise en oeuvre pour bâtir une région Amhara plus stable, sûre et prospère.