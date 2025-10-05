Ile Maurice: Le long chemin vers le traité final sur les Chagos

Le 3 octobre 2024, Maurice et le Royaume-Uni annonçaient un «accord historique» sur la souveraineté de l'archipel des Chagos, mettant fin à plus d'un demi-siècle de litige.

L'accord reconnaît la souveraineté mauricienne sur l'ensemble de l'archipel, tout en permettant à Londres de conserver, pour 99 ans, la base militaire conjointe américano-britannique de Diego Garcia sous juridiction mauricienne. Un an plus tard, le traité définitif n'a toujours pas été ratifié ; débats parlementaires, recours judiciaires et négociations techniques se poursuivent au Royaume-Uni et à Maurice. Voici une chronologie du dossier Chagos..

3 octobre 2024 - Après deux ans de pourparlers, le Royaume-Uni et Maurice annoncent un «accord historique» reconnaissant la souveraineté de Maurice sur les Chagos, tout en permettant à Londres d'exploiter la base de Diego Garcia pour 99 ans.

7 octobre 2024 - Le Foreign Office britannique publie une déclaration confirmant l'accord et la fin des négociations sous Pravind Jugnauth comme Premier ministre.

10 novembre 2024 - Aux élections législatives, l'Alliance du changement menée par Navin Ramgoolam remporte la majorité ; Navin Ramgoolam devient Premier ministre.

25 novembre 2024 - À Port-Louis, Navin Ramgoolam rencontre l'envoyé britannique Jonathan Powell pour évoquer le traité et ses modalités.

29 novembre 2024 - Le Premier ministre annonce au Parlement qu'il a demandé une revue indépendante du projet d'accord confidentiel négocié par le précédent gouvernement.

16 janvier 2025 - L'Attorney General Gavin Glover se rend à Londres pour de nouvelles discussions sur le traité.

27 février 2025 - Lors de sa visite à la Maison-Blanche, le Premier ministre britannique Keir Starmer obtient de Donald Trump, président américain, le soutien sur le traité sur la souveraineté des Chagos.

22 mai 2025 - Maurice et le Royaume-Uni signent officiellement l'accord sur la souveraineté de l'archipel, y compris Diego Garcia.

9 septembre 2025 - Débat à la Chambre des communes sur le projet de loi Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill, qui traite du statut post-accord et de la création d'aires marines protégées.

20 octobre 2025 - Le projet de loi doit être examiné en Committee of the Whole House à la Chambre des communes.

28 octobre 2025 - La Royal Courts of Justice* de Londres doit entendre un recours (judicial review) déposé par Louis Misley Mandarin, du groupe BIOT Citizens, contestant certaines dispositions du traité.

Un an après l'annonce du 3 octobre 2024, la question des Chagos reste au coeur d'intenses débats diplomatiques, politiques et juridiques, alors que les Chagossiens attendent toujours le retour effectif de l'archipel sous administration mauricienne.