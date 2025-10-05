Ile Maurice: Un voyeur surpris en pleine action

Une scène pour le moins inhabituelle s'est produite ce mercredi 2 octobre, aux alentours de 13 h, au Riche-Terre Mall.

Une femme âgée de 35 ans, employée au centre commercial, affirme avoir été photographiée à son insu alors qu'elle faisait la queue au KFC. Selon sa déposition, c'est sa collègue qui aurait attiré son attention sur un individu inconnu qui prenait des clichés derrière elle. En le confrontant, l'homme se serait emporté, provoquant ainsi l'intervention de plusieurs membres du public. Ces derniers l'auraient maîtrisé sur place, avant que la collègue de la victime ne réussisse à s'emparer du téléphone du suspect.

En consultant l'appareil, la plaignante aurait découvert plusieurs photos d'elle, mais également des images indécentes de plusieurs autres femmes. Se sentant humiliée, elle a aussitôt alerté les autorités. Le suspect, dénommé Udyam, âgé de 34 ans et habitant Quatre-Bornes, a été arrêté par les éléments de la police de Terre-Rouge. Blessé lors de l'intervention, il a été conduit à l'hôpital C-Care Wellkin, où il est actuellement admis sous surveillance policière.

Cette affaire soulève une fois de plus la question de la sécurité des femmes dans les lieux publics. Beaucoup dénoncent le fait que les femmes ne se sentent plus en sécurité même dans des endroits fréquentés comme les centres commerciaux.

Plusieurs internautes, réagissant à l'incident, demandent des mesures plus strictes contre ce type de comportement jugé inacceptable, ainsi qu'une meilleure surveillance dans les zones commerciales.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'ampleur des faits et d'identifier d'éventuelles autres victimes.