Ile Maurice: Tisha Neergheen, la jeune policière réintégrée après un long combat pour la justice

Après des semaines de lutte et de démarches administratives, la jeune Temporary Woman Police Constable Tisha Neergheen a finalement été réintégrée à son poste.

Tout a commencé en juin 2025, lorsqu'elle a reçu une lettre de résiliation de son emploi temporaire, décision qui l'a prise par surprise. Aucune raison formelle ne lui avait été communiquée, et l'explication évoquée - une prétendue condamnation devant la Cour de district de Flacq - s'est révélée totalement fausse.

Déterminée à rétablir sa réputation, Tisha Neergheen a entrepris de multiples actions, contactant d'abord le Discipline and Force Standing Committee et soumettant un appel officiel le 24 juin 2025. Son représentant légal Me Pravesh Nuckcheddy a vérifié les informations au greffe de la Cour de district de Flacq, confirmant qu'elle n'avait jamais été condamnée. La seule affaire mentionnée à son dossier avait été déclarée lors de son intégration et retirée par le plaignant. Cette série de faits démontrait clairement que sa résiliation était non seulement injuste, mais également contraire aux principes de justice, notamment le droit d'être entendue avant toute sanction.

Face à l'ampleur de l'injustice, la victime n'a pas hésité à porter sa contestation jusqu'en Cour suprême. La jeune policière a montré un courage exceptionnel, refusant de céder face à une bureaucratie rigide et à des accusations infondées. Son engagement et sa persévérance ont fini par porter leurs fruits.

Le 2 octobre, le Commissaire de police lui a adressé une lettre officielle confirmant sa réintégration. La lettre précise que la décision de résiliation du 17 juin 2025 est annulée et que Tisha Neergheen peut reprendre sa formation. Elle devra toutefois retirer sa demande auprès de la Cour suprême et accepter par écrit de ne plus engager de nouvelles plaintes ou de réclamer de dommages liés à cette affaire. Une fois ces conditions remplies, elle pourra récupérer son uniforme, son équipement et sa carte d'identité dès le lendemain, 3 octobre, au quartier général de la police à Port-Louis.

Cette réintégration marque la fin d'un parcours éprouvant pour Tisha Neergheen, mais surtout une victoire de la justice et de la persévérance. La jeune femme réintègre désormais les forces de l'ordre, forte de cette expérience et de la preuve que la ténacité peut triompher face à l'injustice. Son histoire inspire non seulement ses collègues mais également tous ceux qui luttent pour défendre leurs droits et restaurer leur dignité face à des décisions arbitraires.