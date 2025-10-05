Ile Maurice: Inauguration de la Sir Maurice Rault Lecture en présence du Chef Juge de l'Inde

La première édition de la Sir Maurice Rault Lecture a été inaugurée le vendredi 03 octobre 2025, lors d'une cérémonie solennelle, marquée par la présence du Chef Juge de l'Inde, Shri Bhushan Ramkrishna Gavai à Réduit. Cet événement, placé sous le signe du renforcement des liens historiques et institutionnels entre Maurice et l'Inde, a rassemblé plusieurs hautes personnalités politiques et judiciaires.

Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, l'ex-Premier ministre Pravind Jugnauth, l'Attorney General Me Gavin Glover, ainsi que le Haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Shri Anurag Shrivastava y étaient présents. Des membres du Cabinet ministériel, du corps judiciaire et du Barreau mauricien ont également assisté à la cérémonie.

La Sir Maurice Rault Lecture s'inscrit dans un projet initié par la Bar Association, avec le concours de la Cour suprême de Maurice, visant à instaurer une série de conférences juridiques sur une période de douze mois. Me Gavin Glover a souligné la portée de cette initiative : «C'est un projet du Bar Association auquel nous nous sommes joints avec le concours de la Cour suprême. C'est une série de lectures qui sera organisée sur les prochains 12 mois. Nous espérons que la deuxième lecture se tiendra lors du Bar Conference le 21 novembre, avec très probablement un éminent légiste britannique. Au début de l'année prochaine, nous pourrons aussi accueillir le Chef Juge de Singapour. »

L'Attorney General a insisté sur la nécessité de «revaloriser l'État de droit, le rule of law et de faire passer le message que celui-ci est respecté et restera à Maurice.» Évoquant par ailleurs les discussions récentes avec une délégation britannique, Me Glover a indiqué que les consultations se poursuivent, avec des rencontres virtuelles prévues pour le 22 octobre et une importante réunion en présentiel en novembre en Angleterre. «One step at a time», a-t-il affirmé, précisant que les étapes liées à l'implémentation du traité doivent encore suivre leur cours législatif au Royaume-Uni.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un pont entre Maurice et les grandes juridictions

La tenue de cette première lecture, en présence du Chef Juge indien, marque une étape symbolique dans la coopération judiciaire internationale de Maurice. L'initiative vise non seulement à nourrir la réflexion juridique au niveau national, mais aussi à rapprocher Maurice des grandes juridictions de la région et du Commonwealth.