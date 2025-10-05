Ile Maurice: Un appel à la gentillesse et à l'espoir

4 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Chaque année, le monde entier célèbre le Jour du Sourire, une initiative qui vise à répandre la joie et à encourager les actes de gentillesse. Manquant le premier vendredi d'octobre, ce jour est dédié à la célébration des sourires et à l'importance de l'empathie. Cette année, le Jour du Sourire, qui a lieu le 3 octobre, a été particulièrement significatif, rappelant le message central, «Faites un acte de gentillesse. Aidez une personne à sourire !»

L'idée derrière cette célébration est simple mais puissante : un sourire peut transformer une journée et un acte de gentillesse peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Il faut encourager les gens à s'engager dans des actions altruistes, que ce soit en offrant un sourire à un inconnu, en aidant un voisin ou en faisant un don à une association caritative.

Le Jour du Sourire est un rappel précieux que même les petits gestes peuvent faire une grande différence. Il est essentiel de ne pas sous-estimer le pouvoir du sourire et de la compassion. En nous efforçant de rendre la vie des autres un peu plus agréable, nous contribuons à un monde plus positif et harmonieux.

