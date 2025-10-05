Sénégal: Teungueth-US Gorée et Pikine-USO, affiches phares de la première journée de Ligue 1

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dévoilé ce samedi le calendrier de ses différents championnats, avec les matchs Teungueth FC-Union sportive de Gorée et AS Pikine-Union sportive de Ouakam comme affiches phares de la première journée de la Ligue 1.

La première journée de la Ligue 1 démarre le weekend du 25 au 26 octobre, la dernière journée étant prévue le 15 juin 2026.

Le championnat des moins de 20 ans va démarrer au mois de décembre.

Voici le programme de la première journée de Ligue 1 :

Casa sports-ASC Cambérène, Jaraaf-HLM de Dakar, AS Pikine-US Ouakam, Dakar Sacre-Coeur-Guédiawaye FC, SONACOS-AJEL, Stade de Mbour Guédiawaye FC, Stade de Mbour-Linguère de Saint-Louis, Waly Daan-Génération Foot et Teungueth FC-Gorée.