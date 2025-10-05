Sénégal: Louga - L'adjoint au gouverneur appelle les populations à s'approprier les lampadaires solaires installés par l'ANER

4 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — L'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, invite les populations à s'approprier "pleinement" les lampadaires solaires installés par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) dans la région.

"Une fois installés, ces lampadaires ne sont plus seulement la propriété de l'ANER ni des autorités administratives, mais celle des populations elles-mêmes", a-t-il déclaré.

Il d'exprimant vendredi à l'issue d'un atelier de clôture de la campagne de sensibilisation de l'ANER sur les énergies renouvelables, organisée du 26 septembre au 3 octobre 2025 dans la région de Louga.

Le gouverneur adjoint a appelé les populations à signaler tout acte de vandalisme ou de détérioration de ces lampadaires auprès des services de sécurité ou des délégués de quartier.

Il a salué les efforts de l'ANER pour la vulgarisation des énergies renouvelables à travers le pays, rappelant que la région de Louga bénéficiera de plus de 30 000 lampadaires solaires à l'issue des trois phases du Programme national d'éclairage public solaire.

"Les deux premières phases ont permis l'installation de 17 446 lampadaires, tandis que la troisième phase, récemment lancée, prévoit 12 655 nouveaux équipements", a-t-il précisé.

M. Mar a par ailleurs signalé que la gestion des lampadaires fait désormais l'objet d'un dispositif de coordination administrative, piloté par les préfets et sous-préfets, associant les maires, guides religieux, organisations de jeunes et représentants de la société civile.

L'objectif attendu est d'assurer une répartition équitable et une meilleure maintenance du matériel.

Selon lui, la solarisation des localités représente "une alternative durable" face aux coûts élevés de l'électricité et constitue "un levier majeur pour le développement local".

