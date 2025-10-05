Sénégal: Eclairage public solaire - La région de Louga va bénéficier de 12 655 nouveaux lampadaires

La troisième phase du programme national d'éclairage public solaire prévoit l'installation de 12 655 nouveaux lampadaires solaires dans la région de Louga (nord), portant à plus de 30 000 le nombre total d'équipements implantés dans cette partie du pays, a-t-on appris du directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Diouma Kobor.

"Cette nouvelle phase, représentant un investissement global de plus de 34,6 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la politique nationale de promotion des énergies renouvelables", a-t-il déclaré.

Diouma Kobor s'adressait à des journalistes, vendredi, à l'issue de l'atelier de clôture d'une campagne de proximité sur les énergies renouvelables, organisée dans la région de Louga.

"Pour les phases 1 et 2, 17 446 lampadaires solaires ont déjà été installés dans la région de Louga et la troisième phase qui démarre aujourd'hui viendra compléter cet effort avec 12 655 lampadaires supplémentaires, pour un total de 30 101 installations solaires", a-t-il précisé.

Selon Diouma Kobor, "ces initiatives visent à renforcer la sécurité, améliorer les conditions de vie des populations et favoriser le développement local à travers un accès équitable, durable et propre à l'énergie".

Outre l'éclairage public, 159 kits solaires ont été installés dans des infrastructures communautaires de santé, d'éducation et de culte, tandis que des groupements de femmes ont bénéficié de plateformes multifonctionnelles, selon le DG de l'ANER.

L'Agence nationale pour les énergies renouvelables encourage de la même manière la vulgarisation des pompes solaires pour l'agriculture et l'hybridation solaire des forages ruraux.

Selon son DG, la campagne de proximité déroulée du 26 septembre au 4 octobre dans les départements de Louga, Kébémer et Linguère, a permis de sensibiliser les populations sur les enjeux de la transition énergétique et les avantages des énergies renouvelables.

M. Kobor a salué l'implication des autorités administratives, notamment celle du gouverneur de Louga, dont l'accompagnement a, dit-il, contribué à la réussite de la campagne.

Il a enfin appelé à "poursuivre la dynamique d'appropriation citoyenne afin de faire de la région de Louga un exemple inspirant de transition énergétique participative, inclusive et durable".