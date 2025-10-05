Ile Maurice: Quality Beverages Limited célèbre 70 ans d'innovation

C'est lors d'une soirée au Château de Labourdonnais, le vendredi 3 octobre que Quality Beverages Limited (QBL) a célébré 70 ans d'innovation et de succès. L'histoire commença par une simple vision au début des années 1950 : apporter la boisson Pepsi-Cola aux Mauriciens. Cette ambition prit forme en 1955 avec la création de QBL par Currimjee Jeewanjee & Company Ltd, obtenant alors la franchise de PepsiCo pour la production et la distribution de Pepsi-Cola.

Ce fut le début d'une aventure de 70 ans, ponctuée de croissance, d'innovation et d'engagement, faisant de QBL un acteur clé de l'industrie manufacturière mauricienne et un des leaders du secteur des biens de grande consommation. Pour célébrer cet anniversaire, QBL a organisé cette belle soirée, marquée par la présence du ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, ainsi que des dirigeants du Currimjee Group.

La soirée a rendu hommage à Abdulla Currimjee, dont la vision d'introduire Pepsi-Cola à Maurice a jeté les bases de sept décennies de passion, d'évolution et de succès.

Plus de Rs 3 milliards

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Inigo de Prado, Managing Director de QBL, a rappelé que l'entreprise accompagne aujourd'hui le quotidien de nombreuses familles à travers plus d'une quarantaine de marques - boissons, produits alimentaires, savonnettes, lessives, produits d'entretien et de soins personnels - et brasse un chiffre d'affaires de plus de Rs 3 milliards, tout en collaborant avec 11 partenaires internationaux, dont PepsiCo.

Lors de son intervention, Inigo de Prado a souligné les trois piliers de l'avenir de QBL : l'innovation, avec des investissements conséquents dans la modernisation des lignes de production et l'automatisation, permettant de doubler la capacité de production (passant de 7 500 à 18 000 bouteilles par heure et un objectif de 30 000 bouteilles d'ici 2028), tout en réduisant jusqu'à 56 % d'électricité et la consommation d'eau - partenariat, succès partagé avec PepsiCo, fournisseurs, distributeurs et communautés ; et la croissance, avec une expansion régionale vers La Réunion, Madagascar, Mayotte et les Comores et des projets d'extension en Afrique.

Il a également rendu hommage aux employés, aux consommateurs et aux partenaires fidèles, saluant la vision de la famille Currimjee, qui a joué un rôle fondamental dans le succès de QBL.

Mohammad Iqbal Oozeer, Managing Director du Currimjee Group, a rappelé que QBL a façonné la vie mauricienne et créé des opportunités, tout en bâtissant un héritage durable. Quant à M. Anil Currimjee, Chairman du groupe, il a salué l'engagement des équipes et la vision de l'entreprise, soulignant l'importance de l'innovation, de la collaboration et de la durabilité pour les générations futures.

Le ministre Aadil Ameer Meea a qualifié QBL de véritable success story mauricienne, un symbole de vision, de résilience et de fierté nationale. Il a rappelé que QBL a été le premier producteur local de Pepsi dans l'océan Indien et a contribué au développement industriel et à la création d'emplois.

Grâce au soutien du Groupe Currimjee, QBL continue de moderniser son réseau de distribution, d'investir dans des solutions durables et de consolider sa position sur le marché mauricien. L'entreprise ambitionne également de renforcer sa présence dans l'océan Indien et d'étendre ses opportunités en Afrique. La cérémonie a d'ailleurs été rythmée par les allocutions des dirigeants, suivies d'un spectacle culturel qui a enchanté les invités.