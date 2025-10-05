Tunisie: Lancement du Club de Presse Olympique

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique 2025-2028, avec une vision à l'horizon 2032, du Comité National Olympique Tunisien, et en cohérence avec sa volonté de soutenir le rôle des médias dans la promotion des nobles missions du sport, une réunion de coordination s'est tenue le vendredi 3 octobre 2025 avec un groupe de journalistes sportifs et d'étudiants de l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information, afin de finaliser les préparatifs du projet de lancement d'un club de Presse Olympique, dont le démarrage est prévu pour le mardi 14 octobre courant.

Ce projet, organisé en coordination avec l'Association Tunisienne des Journalistes Sportifs, comprend une série de sessions de formation portant sur le mouvement olympique (sa genèse, ses objectifs et sa gouvernance), qui se poursuivront jusqu'au mois de mai 2026.

L'objectif du projet est de diffuser la culture olympique et les valeurs que le mouvement olympique cherche à ancrer dans les milieux sportifs ainsi que dans l'ensemble de la société.

Le CNOT a a salué dans un communiqué publié à cette occasion la réaction très positive et l'engagement manifesté par les différents médias et partenaires envers cette initiative.