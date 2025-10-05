Afrique du Nord: La Tunisie élue à la présidence de l'Organisation régionale antidopage pour l'Afrique du Nord

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie a été élue à la présidence de l'Organisation régionale antidopage pour l'Afrique du Nord, à l'issue des travaux de la 19e session du Conseil de l'organisation, tenus à Tunis les 2 et 3 octobre.

La Tunisie qui présidera l'Organisation pour un mandat de quatre ans, est représentée par Mondher Gabbouj, Directeur Général de l'Agence Nationale Antidopage (ANAD).

L'élection s'est déroulée avec la participation des pays membres : Tunisie, Libye, Algérie, Maroc et Mauritanie, et consacre la confiance renouvelée accordée à la Tunisie pour son engagement constant et reconnu dans la lutte contre le dopage, tant sur le plan national qu'international.

Cette désignation constitue également une reconnaissance du rôle majeur que joue la Tunisie dans le développement d'un sport propre dans la région, et de son engagement à renforcer la coopération régionale en matière de lutte antidopage.

