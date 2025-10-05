Soudan: Gouverneur de Khartoum appelle les missions diplomatiques à refléter les destructions à Khartoum

5 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a rencontré Samedi l'ambassadeur d'Indonésie au Soudan, Sid Monaco, en présence du secrétaire général du gouvernement de l'État, Al-Hadi Abdel-Seid Ibrahim.

Le gouverneur a accueilli l'ambassadeur et la délégation qui l'accompagnait et a salué les positions du peuple et du gouvernement indonésiens, ainsi que leurs relations privilégiées depuis la conférence de Bandung.

Il a dit que ce qui s'est passé au Soudan est considéré comme un complot local, régional et international, et a salué tous les pays qui ont soutenu le Soudan au sein des forums internationaux.

Il a déclaré que Khartoum, en tant que capitale du Soudan, est la ville la plus affectée par la guerre, en ajoutant qu'on aspire voir à de nouveaux partenariats pour la reconstruction, en plus du soutien politique dans les forums régionaux et internationaux pour condamner les actes criminels qui ont eu lieu au Soudan.

Il a également appelé les missions diplomatiques au Soudan à refléter la destruction et la ruine des infrastructures dans l'État de Khartoum, et a souligné que l'État prête à la réhabilitation de l'ambassade et de la résidence de l'ambassadeur à Khartoum.

Il a souligné le soutien par le Conseil de Souveraineté et le Conseil des Ministres à la restauration des services et à la création d'un environnement propice au retour des citoyens de l'État.

De son côté, l'ambassadeur d'Indonésie au Soudan a remercié le gouverneur de Khartoum pour son accueil favorable et a déclaré que cette visite avait pour but de s'informer sur la situation de l'ambassade à Khartoum, et de la réhabiliter afin qu'elle puisse reprendre ses activités à Khartoum, tout en faisant allusion aux relations distinguées qui unissent les deux pays depuis plus de cinquante ans.

Il a également promis une meilleure communication entre les deux gouvernements et les peuples des deux pays.

