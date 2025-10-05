Soudan: Atelier de travail sur le développement de la diplomatie humanitaire à Addis-Abeba

5 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Un atelier de travail sur le développement de la diplomatie humanitaire et la feuille de route de la Croix-Rouge Soudanaise a débuté Samedi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, en présence de 30 experts représentant la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité International de la Croix-Rouge et les associations amies de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec la participation des départements de la coopération internationale, de finances et du développement des capacités de l'association.

Plusieurs papiers de travail seront présentés lors de l'atelier, dans le but de bénéficier de l'échange des expériences avec les associations nationales au sein du Mouvement international des associations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L'atelier de travail durera pour deux jours.

