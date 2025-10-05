Ile Maurice: Le dernier voyage d'un homme respecté, brisé par la trahison

La douleur et le chagrin ont marqué le cortège funéraire de Mark Yeung Shi Yin, samedi 4 octobre, lorsque sa dépouille a été inhumée au cimetière de Bois-Marchand. Parents, amis, anciens élèves et habitants de Baie-du-Tombeau se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Sur Facebook, son neveu Cédric Yeung a exprimé la peine de la famille : « Notre famille ne parvient toujours pas à accepter une telle tragédie, d'autant plus déchirante à mesure que l'enquête avance. Repose en paix, mon oncle Mark, le plus travailleur et le plus bienveillant. »

Cet adieu émouvant survient après le drame qui a coûté la vie à Mark Yeung, 74 ans, retrouvé mort dans la nuit du jeudi 2 octobre à son domicile de l'avenue des Roses à Baie-du-Tombeau. Son corps calciné a été découvert après un incendie criminel. Son fils cadet de 16 ans, retenu en otage, a survécu et a livré des témoignages déterminants à la police.

Dès le lendemain du drame, quatre suspects ont été arrêtés et traduits devant la Cour de Pamplemousses sous une charge provisoire de meurtre : Allan Chris Yeung Shi Yin, fils aîné de la victime et principal suspect, Pascal Barry, Jordan Jonathan Dylan Aimé, 23 ans, et un mineur de 16 ans. La police a objecté à leur remise en liberté provisoire, évoquant un risque pour l'enquête, tandis que les enquêteurs n'excluent pas l'implication d'un cinquième complice.

Allan Yeung, présumé meurtrier de son père Mark Yeung, aux côtés de Pascal Barry, 18 ans et de Jonathan Aimé, également mis en cause dans l'affaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête, menée par la Major Crime Investigation Team et la Divisional Crime Intelligence Unit Metro North sous la supervision du DPS Aliphon, s'appuie sur les images des caméras Safe City. Ces dernières ont révélé les déplacements d'une voiture louée par Allan Yeung, reliant directement le suspect au lieu du crime. Selon les enquêteurs, le meurtre aurait été prémédité et nourri par des tensions familiales persistantes et la dépendance à la drogue du fils aîné.

Ancien professeur de chimie au Collège Royal de Curepipe, surnommé affectueusement «le chimiste», Mark Yeung s'était reconverti dans sa passion pour l'aquariophilie. En 1990, il fonde Mark's Aquarium, devenu une institution du fishkeeping à Maurice. Des figures du secteur, comme Aqua Tic Showroom ou Adil Petlovers, lui ont rendu hommage, saluant un pionnier généreux et passionné.