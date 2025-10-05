Ile Maurice: La «microchip caravan» du gouvernement prend la route

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux propriétaires pour faire enregistrer et pucer leurs chiens, notamment dans les régions éloignées, le gouvernement a décidé d'assouplir la mise en oeuvre de la nouvelle loi.

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a souligné les avancées réalisées dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique d'enregistrement et de micropuce pour chiens. Il a rappelé que cette mesure vise avant tout à renforcer la responsabilité des propriétaires et à améliorer la traçabilité des animaux à travers l'île.

«Nous avons lancé une politique d'accessibilité à travers le pays pour la stérilisation, l'enregistrement et le microchipping», a déclaré le ministre, précisant que plus de 425 chiens ont déjà été dotés d'une micropuce ces deux derniers jours, notamment grâce au centre opérationnel de Plaine-Magnien.

Désormais, tout propriétaire qui fait stériliser et enregistrer son animal bénéficie gratuitement de la micropuce. Pour les chiens déjà stérilisés, la pose est disponible à un tarif subventionné de Rs 350. «Dans le passé, les colliers se perdaient et il était difficile d'identifier les animaux. Avec la micropuce, nous savons à qui appartient chaque chien», a expliqué Arvin Boolell, ajoutant qu'une base de données nationale permet désormais de retracer les propriétaires.

Le ministre a également annoncé la mise en place prochaine d'une caravane mobile, en collaboration avec la police et les collectivités locales, afin d'offrir ces services à travers le pays. Les opérations se feront à proximité des postes de police, avec l'appui des vétérinaires et des ONG partenaires.

Tout en saluant le travail du Conseil de l'Ordre des vétérinaires, Arvin Boolell a insisté sur la nécessité d'une approche collective. «Il existe environ 260 000 chiens errants à Maurice. La majorité sont des femelles, ce qui accentue le problème. Nous devons tous agir ensemble pour protéger nos animaux et éviter leur abandon», a-t-il affirmé.

Outre les opérations itinérantes menées par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), les cliniques vétérinaires privées pourront désormais procéder à l'enregistrement et à la pose de micropuces, en collaboration étroite avec la société. Cependant, seules celles qui sont enregistrées auprès du Data Protection Unit seront autorisées à le faire afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données.

Toutes les informations recueillies seront centralisées dans une banque de données nationale au sein de la MSAW, dont la protection sera renforcée par une équipe dédiée du ministère des Technologies de l'information.