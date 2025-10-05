Cote d'Ivoire: Samedi 4 octobre 2025 - Journée nationale des aveugles et malvoyants

4 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Cette journée est répertoriée dans plusieurs bases de données et il semblerait cependant que les associations concernées ne la célebrent pas outre-mesure...

Nous avons visité plusieurs sites internet d'associations d'aveugles ou défendant les droits des aveugles. On trouve parmi eux le site de l'association Braillenet qui milite pour l'accessibilité des sites internet aux aveugles : www.braillenet.or ou celui du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes : www.cfpsaa.fr

L'organisation la plus connue reste tout de même L'association Valentin Haüy (prononcer A-U-I) créée en 1889 par Maurice de la Sizeranne.

Elle a pour vocation d'aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale (voir lien en bas de page)

Vers un internet plus accessible ?

Le site des Journées Mondiales a étét développé par l'agence VIVE la VIE en conformité avec les exigences du W3C et est donc accessible aux déficients visuels utilisant un lecteur d'écran.

Source: journee-mondiale.com

