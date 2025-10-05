Cote d'Ivoire: Samedi 4 octobre 2025 - Journée Mondiale des animaux

4 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Cette "journée mondiale" fait partie des nombreuses journées dont les Nations Unies sont inspiratrices...

Particularité tout de même ici, le site internet des Nations Unies ne parle pas de la journée proprement dite mais propose des sujets forts documentés sur différents animaux en danger : autant d'invitations à s'informer et, pourquoi pas, réagir !

L'ONU pour protège les éspèces en voie de disparition

Le majestueux tigre n'a plus que quelques endroits où se cacher. A une époque, il rodait librement dans les vastes forêts mangroves, qui aujourd'hui ont pratiquement été détruites par les hommes. Les braconniers obtiennent un prix plus élevé pour les peaux de tigre et d'autres parties de l'animal utilisées en médecine traditionnelle.

Le panda

Le panda géant a capturé le coeur des gens dans le monde entier en devenant un symbole reconnu de l'effort pour sauver les espèces en danger. L'une des attractions favorites des zoos, le panda est extrêmement rare.

L'élephant

Dans les cirques et les zoos, les temples hindous et même dans les livres d'enfants, l'éléphant a toujours captivé les audiences ainsi que ses adorateurs à travers les siècles. Tragiquement le plus grand mammifère de la planète a été décimé à travers les âges pour assouvir la demande mondiale d'ivoire.

Rendons à Saint-François...

La date du 4 octobre a été choisie pour célébrer les animaux parce que c'est aussi la fête de Saint François d'Assise qui a manifesté tout au long de sa vie un grand amour pour les animaux. Il affirmait que chaque créature, en tant que créature de Dieu, méritait le respect.

« Le monde animal, comme toute la création, est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et comme tel, mérite le respect de l'homme » (Saint François d'Assise)

Saint François d'Assise est considéré comme le premier défenseur de la cause animale.

Source: journee-mondiale.com

