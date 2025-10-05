Cote d'Ivoire: Défis climatiques - L'Unicef et la Sodexam scellent un partenariat pour la protection des enfants

Dans le cadre de ses actions de la protection et le développement de l'enfance, l'Unicef Côte d'Ivoire franchit une étape importante.

L'institution onusienne par le biais de Jean-François Basse, Représentant résident, a signé un mémorandum d'accord (Mou) stratégique de collaboration avec la Société exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), représenté par son directeur général, Jean-Louis Moulot. C'était le vendredi 3 octobre 2025 à Abidjan en présence du directeur exécutif Programmes de l'Unicef, Omar Abdi, en visite officielle en Côte d'Ivoire.

Ce partenariat entre la Sodexam et l'Unicef concrétise un engagement des deux entités à s'attaquer aux défis contemporains, notamment ceux liés à l'environnement. Dans cette optique, les deux collaborateurs entendent installer des systèmes d'eau solaire dans les communautés pour que les enfants aient accès à l'eau potable, essentielle à leur survie et à leur santé. L'objectif est que les longs trajets pour recueillir de l'eau prennent fin. Et que les tout-petits consacrent plus de temps aux études et au jeu.

« Nous savons que le changement durable ne peut s'opérer qu'en bâtissant des partenariats solides. Avec la Sodexam, nous avons une opportunité unique de concrétiser notre stratégie de communication pour le changement de comportement. Le Mou que nous signons aujourd'hui nous permettra de lancer des actions concrètes et mesurables », se réjouit Jean-François Basse, Représentant résident de l'Unicef.

Cette collaboration permettra de réhabiliter aussi des écoles et des centres de santé afin d'offrir des environnements d'apprentissage et de soins sûrs et de qualité pour les enfants et leurs familles. Selon Jean-François Basse, l'Unicef et la Sodexam s'engagent également à développer des contenus numériques pédagogiques sur les plateformes « Digibox » et « Yoma », pour que les enfants puissent apprendre et se former de manière interactive sur les questions cruciales des changements climatiques. Les aéroports de la Sodexam seront à cet effet utilisés comme des espaces de promotion des droits de l'enfant et de sensibilisation pour atteindre un public plus large et diversifié. Cela se traduira par des affichages et la diffusion de messages éducatifs.

Jean-Louis Moulot souligne la fierté de son institution de s'aligner sur les principes du développement durable. « Nous sommes un levier pour la durabilité et le progrès. En nous associant à l'Unicef, nous mettons notre expertise, nos ressources et notre influence au service d'une cause qui nous est chère : l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Omar Abdi, directeur exécutif Programmes de l'Unicef, lui, se félicite de ce partenariat démontre la synergie indispensable entre les acteurs publics et le secteur du développement pour concevoir des solutions durables