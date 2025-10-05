Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le ministre Vagondo invite les préfets à garantir un processus transparent

A 22 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ensemble des préfets de région et de département a tenu une rencontre avec, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le vendredi 3 octobre 2025, à Yamoussoukro. Cette rencontre initiée par la Commission électorale indépendante (Cei) a permis au ministre d'inviter la corp préfectorale à garantir un processus transparent et sécurisé pendant la présidentielle du 25 octobre 2025. Assurant que toutes les dispositions ont été prises pour la transparence, il a rappelé que la sécurisation du processus électoral s'étend au-delà du jour du vote. Il englobe toutes les étapes de la période préélectorale jusqu'à l'acceptation des résultats.

Pour lui, il est important d'anticiper les tensions, d'identifier les zones à risque, et de renforcer la veille sociale. Poursuivant, il a mis en garde contre toute forme de violence, de désinformation ou d'instrumentalisation. Terminant, il a rappelé les engagements du président de la République, en faveur d'un scrutin libre, apaisé et démocratique.