Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le ministre Vagondo invite les préfets à garantir un processus transparent

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

A 22 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ensemble des préfets de région et de département a tenu une rencontre avec, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le vendredi 3 octobre 2025, à Yamoussoukro. Cette rencontre initiée par la Commission électorale indépendante (Cei) a permis au ministre d'inviter la corp préfectorale à garantir un processus transparent et sécurisé pendant la présidentielle du 25 octobre 2025. Assurant que toutes les dispositions ont été prises pour la transparence, il a rappelé que la sécurisation du processus électoral s'étend au-delà du jour du vote. Il englobe toutes les étapes de la période préélectorale jusqu'à l'acceptation des résultats.

Pour lui, il est important d'anticiper les tensions, d'identifier les zones à risque, et de renforcer la veille sociale. Poursuivant, il a mis en garde contre toute forme de violence, de désinformation ou d'instrumentalisation. Terminant, il a rappelé les engagements du président de la République, en faveur d'un scrutin libre, apaisé et démocratique.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.