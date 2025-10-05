Cote d'Ivoire: Neurochirurgie - Le CHR de Korhogo ouvre son premier service

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

L'Établissement public hospitalier régional (Ephr), a officiellement ouvert son service de neurochirurgie, le mardi 30 septembre 2025 à Korhogo. Une avancée majeure dans le système sanitaire en Côte d'Ivoire.

Désormais, plus besoin de se déplacer vers la ville de Bouaké ou Abidjan la capitale ivoirienne, le professeur Haïdara Aderehime, et son équipe assurent les soins. Ce pour le bien-être des deux millions d'habitants des régions du Poro et du Kabadougou. « Rien qu'en 2024, nous avons enregistré 2893 accidentés. Plus de 200 patients ont dû être transférés vers Bouaké et Abidjan. Avec cette unité, l'objectif est clair : mettre fin aux transferts obligés vers le sud. », s'est réjoui, Dr Bini Kra.

L'ouverture de ce Service de Neurochirurgie incarne une volonté politique forte de réduire les inégalités d'accès aux soins spécialisés entre le Nord et le Sud du pays. Cette décentralisation des services de santé promet, à terme, une amélioration significative de la prise en charge des patients, tout en désengorgeant les Centres hospitaliers sursollicités de Bouaké et d'Abidjan. Natif de la région, le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly, cette initiative est un jalon essentiel dans le renforcement du système sanitaire des zones septentrionales. Une information relayée par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle.

