Ile Maurice: La motion de blâme contre le président rejetée

La motion de blâme déposée contre le président du Conseil de district de Flacq, Dhanraj Kissoon, par le conseiller Visham Maudhoo, a été rejetée mercredi 1eᣴ octobre. Selon nos informations, seuls 16 conseillers sur 26 étaient présents pour le vote, Visham Maudhoo étant lui-même absent. Faute de majorité et d'appui suffisant, la motion n'a donc pas été retenue.

Pour rappel, la motion avait été soumise le lundi 29 septembre. Visham Maudhoo affirmait que la majorité des conseillers souhaitaient le départ de Dhanraj Kissoon de la présidence. Il dénonçait également un manque d'équité dans le développement des projets d'infrastructures et pointait du doigt la lenteur ou l'inachèvement de certains travaux dans plusieurs villages.

Le conseiller évoquait aussi un désaccord de principe, accusant le président d'avoir manqué à un engagement pris fin 2024 : «En décembre, lors des élections, nous avions convenu qu'il démissionnerait après quatre mois de mandat, soit en avril, mais il n'a pas respecté cet accord.»

Selon lui, Dhanraj Kissoon aurait même signé une lettre de démission avant de l'ignorer par la suite : «Le président a rédigé une autre lettre adressée au conseil pour annuler celle qu'il m'avait remise», soutient Visham Maudhoo.

Contacté, Dhanraj Kissoon affirme avoir toujours agi «dans le respect des institutions et de la démocratie» : «J'ai toujours eu la confiance de mes conseillers. J'ai travaillé dans un esprit de partage et d'équité. Tous les villages ont reçu ce à quoi ils avaient droit. C'est pourquoi la majorité des conseillers m'ont soutenu lors de cette motion de blâme.»

Le président rejette également les accusations de favoritisme avancées par Visham Maudhoo, qui l'accuse de privilégier certains villages de la circonscription n° 9 au détriment de la n° 10 en raison de ses relations avec un ministre : «Ces allégations sont infondées. Je collabore avec les députés et le ministre de la circonscription 10. Je fais toujours de mon mieux pour que les projets avancent.»

Dhanraj Kissoon déplore par ailleurs des campagnes menées contre lui par certains conseillers : «Si des retards surviennent dans certains projets, ce n'est pas à cause du conseil de district mais de certains départements, comme le CEB. Par exemple, à Olivia et à Bel-Air, nous avons installé les poteaux électriques pour l'éclairage public mais le CEB n'a pas encore effectué les branchements. Cela ne signifie pas que le conseil ne travaille pas. Malheureusement, des conseillers opposés à ma présidence en ont profité pour me discréditer.»

Le président conclut en soulignant qu'il a «toujours suivi les procédures et veillé à la bonne gouvernance» au sein du conseil.