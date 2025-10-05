Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'architecture - L'édition 2025 met un accent sur la nécessité de concevoir la résilience

Le président de l'Ordre des architectes du Congo (OAC), Antoine Béli Bokolojoué, a invité l'ensemble des architectes du pays à s'approprier le thème de cette année « Concevoir la résilience ».

Dans un message rendu public à l'occasion de la Journée mondiale de l'architecture cette année, le président de l'OAC a rappelé qu'à travers ce thème, l'Union internationale des architectes (UIA) les invite à voir au-delà des solutions à court terme et à adopter des approches qui renforcent la capacité des espaces bâtis à résister, à s'adapter et à être reconstruits. « L'UIA invite les architectes à explorer le thème "Concevoir la résilience", à travers des exemples de conception innovants et inclusifs pour les zones touchées par des crises, à partager leurs connaissances et leurs meilleures pratiques en matière d'architecture axées sur la résilience, et à promouvoir une formation en architecture qui prépare la future génération d'architectes à relever les défis complexes d'un monde en constante évolution », a rappelé Antoine Béli Bokolojoué, précisant que l'architecture doit faire plus que fournir un abri.

Initiateur de la loi portant titre, exercice de la profession d'architecte et orientation de l'architecture en République du Congo, promulguée le 28 mai dernier, le président de l'OAC pense que l'architecture doit également soutenir l'équité, la continuité et la résilience, en particulier en période de bouleversements et de crises. cette résilience peut, a-t-il expliqué, leur servir à rebâtir la ville, la réparer et construire des villages. Antoine Béli Bokolojoué a mis, en effet, un accent sur trois notions : la force dans la conception, la plateforme pour la résilience et la reconstruction durable. « La force dans la conception, parce que notre environnement bâti doit incarner la durabilité, la résilience et la sensibilité culturelle afin de soutenir les communautés. Une plateforme pour la résilience, parce que l'environnement bâti joue un rôle important dans la protection et la reconstruction des communautés à la suite de catastrophes humaines ou naturelles. Une reconstruction durable, parce que la conception axée sur la résistance englobe la capacité à réparer, restaurer et adapter notre environnement bâti à l'aide de matériaux et de méthodes respectueux de l'environnement », a-t-il soutenu.

Instituée par l'UIA en 1985, la Journée mondiale de l'architecture est célébrée chaque année le premier lundi d'octobre, parallèlement à la Journée mondiale de l'habitat des Nations unies. Le thème de la Journée mondiale de l'habitat 2025 est lié à la réponse aux crises urbaines. Dans ce contexte, le Conseil de l'UIA a choisi le thème « Concevoir la résilience » pour la Journée mondiale de l'architecture qui sera célébrée le 6 octobre.