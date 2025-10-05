Congo-Brazzaville: Ambassade du Congo à Paris - Cérémonie d'adieu au ministre conseiller Jean Félix Mokiemo

Après six ans de service diplomatique en tant que ministre conseiller, Jean Félix Mokiemo est parvenu au terme de sa mission. Le personnel de l'ambassade de la République du Congo à Paris, en présence de l'ambassadeur Rodolphe Adada, a organisé une cérémonie d'adieu couplée à la prise de fonctions du nouveau ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé

La cérémonie de famille s'est déroulée dans la salle verte de l'ambassade de la République du Congo en France en début d'après-midi du 3 octobre, devant un parterre de participants constitué de conseillers d'ambassade, secrétaires d'ambassade, attachés d'ambassade, membres du personnel local de l'ambassade et distingués invités.

À l'évocation de l'exercice du ministre conseiller sortant, Rodolphe Adada a rappelé que son départ rentre dans le cycle des missions des diplomates qui, très souvent, pensent avoir fait le trou là où ils sont en mission, mais sont pourtant appelés dans d'autres lieux pour d'autres fonctions. « C'est ce qui arrive à Jean Félix Mokiemo qui, en tant que ministre conseiller, est un "chef d'orchestre" chargé à la fois des affaires de la chancellerie, des affaires politiques et des différents contacts à établir », a-t-il expliqué. Il a proclamé que Jean Félix Mokiemo a rempli sa tâche à la satisfaction des autorités et à celle de l'ambassadeur du Congo en France, en particulier.

Une satisfaction de voir que le nouveau ministre conseiller est Armand Rémy Balloud-Tabawé, qui a bénéficié avec minutie de l'accompagnement, durant quelques mois, de Jean Félix Mokiemo, un pilier de l'équipe de diplomates congolais en place par son apport de l'expertise, de son intégrité et de sa vision.

Cette cérémonie était également l'occasion pour le nouveau ministre conseiller de se présenter à ses collègues de l'ambassade. Rendant grâce à Dieu, le maître du temps et des circonstances, il a eu une pensée pour ses collègues qui ont quitté la terre des vivants en demandant d'observer, en leur mémoire, une minute de silence.

Il a enchaîné avec une profession de foi en ces termes :« C'est avec une profonde émotion et un honneur immense que je prends la parole, aujourd'hui, en tant que nouveau ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo en République française, à l'occasion de cette cérémonie d'adieux dédiée à Jean Félix Mokiemo, qui a cessé ses fonctions de ministre conseiller à l'ambassade de la République du Congo en France », a-t-il esquissé pour ses premiers mots.

Pour remercier l'ambassadeur Rodolphe Adada, et, à travers lui, les très hautes autorités de la République du Congo pour sa nomination aux fonctions de ministre conseiller, il a paraphrasé le grand défenseur de la tradition orale africaine, Hampâté Bâ, dans son livre L'étrange destin de Wangrin : « Quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un seul mot que l'on peut utiliser pour traduire sa reconnaissance envers cette personne ; et ce mot, c'est merci ».

Un nouveau départ d'espoir et d'ambitions

Le nouveau ministre conseiller a déroulé les grandes lignes de sa feuille de route, cette cérémonie lui donnant l'occasion de marquer un nouveau départ porteur d'espoir et d'ambitions renouvelées pour la diplomatie congolaise en France, au Portugal, à Monaco, à Andorre et en Espagne.

« En m'adressant à vous aujourd'hui en tant que ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo en France, je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et je suis conscient des enjeux majeurs qui exigent des actions diplomatiques réactives, innovantes et inclusives », s'est-il adressé à ses collègues.

Suscitant leur adhésion, il leur a confié : « Notre action se fondera sur une vision stratégique, soucieuse de défendre les intérêts de la République du Congo, de faciliter au sein des différents services de l'ambassade les démarches administratives de nos compatriotes résidant en France et dans les autres pays de notre juridiction. Tout cela devra se faire dans le professionnalisme, la discipline et la rigueur ».

Et puis de promettre d'être toujours sous la grande école de sagesse de l'ambassadeur Rodolphe Adada et de l'accompagner dans l'accomplissement de ses lourdes missions à Paris, place prépondérante dans le dispositif diplomatique du Congo, y compris dans les autres pays de la juridiction.

Il s'est engagé, dans la mesure du possible, de forger un esprit d'équipe exemplaire, imprégné de respect mutuel, d'entraide et d'excellence, encourageant chacune et chacun à s'investir avec passion dans la réalisation de leurs missions fondamentales, à savoir protection, assistance, accompagnement, promotion, représentation, coopération, suivi de l'actualité, information, écoute, etc...

Armand Rémy Balloud-Tabawé a conclu par : « Que Dieu nous remplisse de sagesse et d'intelligence tout le long de notre mandat ».