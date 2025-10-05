Afrique Centrale: Lutte anti-blanchiment - Le Gabac célèbre ses 25 ans autour du renforcement de son dispositif

Le Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (Gabac) a célébré, le 28 septembre dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, un quart de siècle d'existence. L'événement a été l'occasion pour l'organisation de réaffirmer son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Les festivités ont été précédées par une semaine de travaux intenses, avec les réunions de la Commission technique du Gabac du 22 au 26 septembre, suivies de la plénière statutaire le 27 septembre à la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'atelier de réflexion consacré à la célébration a porté sur un thème central : « Entre exigence normative et performance opérationnelle, comment renforcer l'efficacité du dispositif LBC/FT/FP du Gabac ? ». Ce choix traduit la volonté de l'organisation de conjuguer rigueur et pragmatisme au sein des États membres à travers leurs instruments respectifs.

La cérémonie protocolaire a réuni plusieurs personnalités de marque. Des mots de bienvenue, d'amitié et de circonstance ont été prononcés successivement par le représentant du maire de Malabo, le vice-président du Groupe d'action financière, le représentant du secrétaire permanent empêché, et enfin le représentant du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

Les échanges, marqués par la rigueur et la franchise des experts, ont bénéficié de la participation de deux anciens secrétaires permanents du Gabac et d'anciens directeurs nationaux de Cellules de renseignements financiers. Ces débats ont abouti à l'adoption de plusieurs recommandations stratégiques, notamment le renforcement de l'engagement des membres et l'accompagnement de l'Organisation régionale de transmission de gaz dans la lutte contre le blanchiment, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la réglementation au sein des États membres, et la préparation optimale du prochain cycle d'évaluations mutuelles.

Les participants ont également identifié les défis et perspectives liés au plan d'action stratégique du Gabac 2025-2027 ainsi qu'au plan d'amélioration pour l'efficacité de l'organisation. Une matrice de recommandations indiquant les actions à mener et les responsabilités a été élaborée et adoptée.

« Si les standards internationaux constituent un cadre de référence indispensable, le Gabac oeuvre à leur adaptation progressive aux réalités de la sous-région », a souligné le secrétaire permanent du Gabac, le Congolais André Kanga. Il a également insisté sur le fait que « grâce à cette dynamique, le Gabac entend faire avancer l'Afrique centrale vers un dispositif équilibré, à la fois conforme aux normes et orienté vers des résultats concrets et durables ».

Pour clôturer ce qu'André Kanga qualifie de « Semaine du Gabac», une soirée a été organisée en l'honneur des autorités nationales et des différentes délégations de la juridiction du Gabac. Un moment convivial qui a permis d'allier l'utile à l'agréable, marquant ainsi dignement ce 25e anniversaire d'une organisation déterminée à renforcer les capacités nationales et à promouvoir une meilleure coordination interinstitutionnelle dans la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale.