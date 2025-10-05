Une année encore et le Sénégal sera de plain-pied dans les Jeux olympiques de la Jeunesse. A un an de l'ouverture de cet événement mondial prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026, le comité d'organisation va déclencher le compte à rebours à travers le festival " Dakar en jeux 2026" prévu du 4 a au 9 novembre. Il rassemble une série d'activités sportives et culturelles sur les différents sites dédiés aux JOJ. Cet événement sera une sorte de mise en bouche et une occasion de tester les services.

"One year to go!". Plus qu'une année nous sépare désormais des Jeux olympiques de la Jeunesse "Dakar 2026". A un an de son ouverture, le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) va engager la ligne droite avec son festival "Dakar en jeu" qui se déroulera à partir de 31 octobre, jusqu'au jour d'ouverture des JO de 2026. Cette date symbole sera marquée par le lancement du compte à rebours.

Le COJOJ a programmé une série d'activités sportives, culturelles et éducatives dans les différents sites dédiés à Dakar 2026 du 4 au 9 novembre. Après la révélation de la mascotte des Jeux olympiques au cours d'une réception au Palais présidentiel et devant le public à la gare de Dakar, une journée de porte ouvertes sera organisée du 4 au 6 novembre.

Cette journée sera le premier rendez-vous pour les différentes activités par la cinquantaine de pays participants issus des cinq continents, de visiter les différents sites et de jauger de l'état d'avancement des préparatifs.

Cette sorte de mise en bouche sera suivie par un panel.

Les festivités du "Dakar en jeu" se dérouleront simultanément dans l'enceinte du gare de Dakar et au complexe Dakar-Arena. Elles seront rythmées par divers activités culturelles, musicales et éducatives des programmes de sensibilisation. L'évènement sera complété par une compétition internationale de futsal prévue à partir du 6 novembre à Dakar -Arena.

Il regroupe chez les hommes, le Sénégal, le Maroc, le Brésil et le Portugal. Le coup d'envoi du tournoi sera donné par le match Sénégal-Brésil à partir du 19h.

Chez les femmes, il mettra aux prises le Sénégal la Guinée, la Mauritanie et la Namibie. En perspective de ces événements, le COJOJ a annoncé une certaine nombre de mesures afin accompagner cet événement.

Des demandes d'accréditation seront ouvertes pour les médias. La presse accréditée bénéficiera de déplacements gratuits.