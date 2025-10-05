Afrique de l'Ouest: Dette publique - Le Sénégal toujours en salle d'entente du FMI

4 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par (Avec Reuters)

Ceux qui croyaient que le FMI et le Sénégal allaient tourner la page des suspicions de la dette publique n'ont qu'à déchanter. Selon une dépêche de nos confrères de Reuters largement reprise dans les médias en ligne sénégalais et autres radios privées, le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, n'a pas voté la dérogation tant attendue par tout le pays, hier, vendredi 3 octobre 2025.

Le Sénégal est toujours dans la salle d'entente. Le Fonds monétaire international (FMI) n'envisage pas de voter vendredi (hier, Ndlr) sur une dérogation pour fausse déclaration de dette qui permettrait au Sénégal d'accéder à de nouvelles liquidités, bien que le sujet soit discuté lors d'une réunion du conseil d'administration, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le pays attendait cette dérogation depuis mai , mais il n'a pas encore rempli certains critères nécessaires à un vote formel du conseil d'administration, ont indiqué les sources.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le FMI a gelé le précédent programme de prêts du Sénégal, d'un montant de 1,8 milliard de dollars, après que les dirigeants nouvellement élus du pays ont découvert des milliards de dollars de dettes non déclarées - une somme qui a depuis gonflé à plus de 11 milliards de dollars .

Le Sénégal espère obtenir une dérogation pour permettre au FMI de débourser de nouveaux fonds dans le cadre d'un nouveau programme.

Les deux sources ont indiqué que les discussions concernant une dérogation progressaient bien et qu'elle serait probablement accordée cette année. Cependant, une réunion officielle du conseil d'administration est nécessaire pour l'approuver, et elle n'a toujours pas été programmée.

Un porte-parole du FMI a déclaré que la réunion de vendredi avait pour but de « mettre à jour les administrateurs sur la situation du Sénégal et sur les prochaines étapes de l'engagement, y compris le lancement imminent de discussions sur un nouveau programme soutenu par le Fonds ».

« Dans le cadre des efforts visant à renforcer la gouvernance et la transparence, les autorités se sont engagées à certifier les chiffres définitifs de la dette, à enquêter sur les défaillances de la gestion des finances publiques et à retracer les transactions liées aux fausses déclarations, en coordination avec le pouvoir judiciaire. »

Un porte-parole du ministère des Finances du Sénégal a refusé de commenter.

Le FMI a annoncé jeudi qu'il entamerait des négociations officielles avec le Sénégal en vue d'un nouveau programme de prêt ce mois-ci. Cependant, aucun autre prêt n'est possible tant que l'affaire de fausses déclarations n'est pas résolue, et sans dérogation, le Sénégal pourrait être contraint de rembourser les fonds du programme précédent.

Cette erreur de déclaration de la dette est l'une des plus importantes jamais découvertes au cours d'un programme de surveillance actif du FMI, et le Fonds dispose d'une liste de mesures que le Sénégal doit prendre avant de soumettre la demande de dérogation au conseil d'administration.

Parmi ces mesures figure l'accord sur les termes d'un nouvel audit d'assistance technique axé sur la gestion des finances publiques, ont indiqué les sources, bien que cet audit lui-même n'ait pas besoin d'être achevé avant que le FMI n'accorde la dérogation.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.