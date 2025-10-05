Afrique de l'Ouest: Dette publique - Le Sénégal toujours en salle d'entente du FMI

Ceux qui croyaient que le FMI et le Sénégal allaient tourner la page des suspicions de la dette publique n'ont qu'à déchanter. Selon une dépêche de nos confrères de Reuters largement reprise dans les médias en ligne sénégalais et autres radios privées, le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, n'a pas voté la dérogation tant attendue par tout le pays, hier, vendredi 3 octobre 2025.

Le Sénégal est toujours dans la salle d'entente. Le Fonds monétaire international (FMI) n'envisage pas de voter vendredi (hier, Ndlr) sur une dérogation pour fausse déclaration de dette qui permettrait au Sénégal d'accéder à de nouvelles liquidités, bien que le sujet soit discuté lors d'une réunion du conseil d'administration, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le pays attendait cette dérogation depuis mai , mais il n'a pas encore rempli certains critères nécessaires à un vote formel du conseil d'administration, ont indiqué les sources.

Le FMI a gelé le précédent programme de prêts du Sénégal, d'un montant de 1,8 milliard de dollars, après que les dirigeants nouvellement élus du pays ont découvert des milliards de dollars de dettes non déclarées - une somme qui a depuis gonflé à plus de 11 milliards de dollars .

Le Sénégal espère obtenir une dérogation pour permettre au FMI de débourser de nouveaux fonds dans le cadre d'un nouveau programme.

Les deux sources ont indiqué que les discussions concernant une dérogation progressaient bien et qu'elle serait probablement accordée cette année. Cependant, une réunion officielle du conseil d'administration est nécessaire pour l'approuver, et elle n'a toujours pas été programmée.

Un porte-parole du FMI a déclaré que la réunion de vendredi avait pour but de « mettre à jour les administrateurs sur la situation du Sénégal et sur les prochaines étapes de l'engagement, y compris le lancement imminent de discussions sur un nouveau programme soutenu par le Fonds ».

« Dans le cadre des efforts visant à renforcer la gouvernance et la transparence, les autorités se sont engagées à certifier les chiffres définitifs de la dette, à enquêter sur les défaillances de la gestion des finances publiques et à retracer les transactions liées aux fausses déclarations, en coordination avec le pouvoir judiciaire. »

Un porte-parole du ministère des Finances du Sénégal a refusé de commenter.

Le FMI a annoncé jeudi qu'il entamerait des négociations officielles avec le Sénégal en vue d'un nouveau programme de prêt ce mois-ci. Cependant, aucun autre prêt n'est possible tant que l'affaire de fausses déclarations n'est pas résolue, et sans dérogation, le Sénégal pourrait être contraint de rembourser les fonds du programme précédent.

Cette erreur de déclaration de la dette est l'une des plus importantes jamais découvertes au cours d'un programme de surveillance actif du FMI, et le Fonds dispose d'une liste de mesures que le Sénégal doit prendre avant de soumettre la demande de dérogation au conseil d'administration.

Parmi ces mesures figure l'accord sur les termes d'un nouvel audit d'assistance technique axé sur la gestion des finances publiques, ont indiqué les sources, bien que cet audit lui-même n'ait pas besoin d'être achevé avant que le FMI n'accorde la dérogation.