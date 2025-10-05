Soudan: Regroupement des Lions pour le match sud soudan - Sénégal - Pape Thiaw choisit Juba

Direction Juba ! Pape Thiaw a pris la décision de regrouper les Lions dans la capitale Sud-Soudanaise, pour le compte de la 9éme journée des qualifications de la coupe du monde 2026.

Les Lions du Sénégal ne verront pas Dakar avant d'affronter le Sud Soudan le 10 octobre prochain pour le compte de la 9éme journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Pape Thiaw a décidé d'effectuer le regroupement à Juba, la capitale sud soudanaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les joueurs vont rejoindre directement Juba. La délégation sénégalaise va les rejoindre. Pape Thiaw a choisi de se regrouper à Juba », confie une source fédérale qui a pris langue avec Sud Quodien. Et d'ajouter : « nous allons prendre un vol spécial après le match pour rejoindre Dakar afin de bien préparer la 10ème et dernière rencontre contre la Mauritanie », le 14 octobre au stade du président Abdoulaye Wade de Diamniadio.

A la question de savoir si une telle décision est relative au mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôtel Radisson de Diamniadio ? Notre interlocuteur balaie d'un revers de la main. « Absolument pas. Le staff a décidé de se regrouper à Juba. C'est plus simple. Au retour, nous allons disposer d'un vol spécial », précise notre source.

Abdoulaye Fall et Me Senghor à Kinshasa

Comme la plupart des présidents de Fédérations africaines de football, le président Abdoulaye Fall est présentement à Kinshasa pour assister à la 47eme assemblée générale ordinaire de la confédération africaine de football (CAF). Le patron du football va rejoindre la sélection sénégalaise à partir de la capitale congolaise. Membre du Comité exécutif de la CAF, le président Augustin Senghor est aussi du voyage. Pour faciliter le déplacement, la CAF a réuni toutes les délégations à Addis-Abeba et à partir de la capitale éthiopienne, elles vont rejoindre par vol spécial, la RD Congo. A noter que le sélectionneur Pape Thiaw devrait publier la liste des Lions ce jeudi 2 octobre, pour les deux derniers matches.