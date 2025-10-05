Tunisie: Zarzis - La télémédecine entre en action

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Dhaou Maatoug

Le secteur de la santé à Zarzis souffre de plusieurs insuffisances au niveau du personnel et des équipements paramédicaux. Heureusement que les deux cliniques de la ville comblent ce manque mais, là aussi, côté matériel, ces institutions ne sont pas à la portée de tout le monde. Cela dit, il faut signaler qu'au cours d'un passé récent, les choses ont commencé à bouger dans le bon sens pour le bien de la ville dans le domaine sanitaire.

En effet, le ministère de la Santé, le directeur général des structures sanitaires et le directeur régional de la santé à Médenine n'ont pas hésité à doter l'hôpital régional de Zarzis de quelques nécessités à l'instar d'un scanner et d'un ophtalmologue en attendant un appareil IRM et la désignation d'un radiologue.

Cette institution a aussi réussi dernièrement deux interventions chirurgicales à distance ( thrombolyse AVC) avec la collaboration de deux médecins venus de Sfax.

Et en ce début du mois d'octobre, c'est l'entrée en action de la télémédecine avec un premier examen réussi contre le diabète, le jeudi 2 octobre.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.