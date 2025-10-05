Tunisie: Zarzis - La télémédecine entre en action

Le secteur de la santé à Zarzis souffre de plusieurs insuffisances au niveau du personnel et des équipements paramédicaux. Heureusement que les deux cliniques de la ville comblent ce manque mais, là aussi, côté matériel, ces institutions ne sont pas à la portée de tout le monde. Cela dit, il faut signaler qu'au cours d'un passé récent, les choses ont commencé à bouger dans le bon sens pour le bien de la ville dans le domaine sanitaire.

En effet, le ministère de la Santé, le directeur général des structures sanitaires et le directeur régional de la santé à Médenine n'ont pas hésité à doter l'hôpital régional de Zarzis de quelques nécessités à l'instar d'un scanner et d'un ophtalmologue en attendant un appareil IRM et la désignation d'un radiologue.

Cette institution a aussi réussi dernièrement deux interventions chirurgicales à distance ( thrombolyse AVC) avec la collaboration de deux médecins venus de Sfax.

Et en ce début du mois d'octobre, c'est l'entrée en action de la télémédecine avec un premier examen réussi contre le diabète, le jeudi 2 octobre.