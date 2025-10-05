Tunisie: Aviron - Le pays décroche 20 médailles à la Régate Internationale du Lac de Tunis

La sélection tunisienne d'aviron a remporté dimanche un total de 20 médailles (9 d'or, 6 d'argent et 5 de bronze) lors de la 16e Régate Internationale d'Aviron du Lac de Tunis, inscrite au calendrier officiel de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (World Rowing).

Le club Aviron pour Tous s'est classé 2e avec cinq médailles (2 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze), tandis que le Maroc a pris la 3e place avec deux médailles (1 d'argent et 1 de bronze).

Le Soudan et les Émirats Arabes Unis ont terminé 4e ex aequo avec une médaille d'argent chacun, alors que l'École de pêche de Tabarka et la Libye ont partagé la 6e place, en remportant chacune une médaille de bronze.

Les épreuves ont concerné les catégories U17, U19, U23, para-aviron et masters.