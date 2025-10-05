Tunisie: Aviron - Le pays décroche 20 médailles à la Régate Internationale du Lac de Tunis

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne d'aviron a remporté dimanche un total de 20 médailles (9 d'or, 6 d'argent et 5 de bronze) lors de la 16e Régate Internationale d'Aviron du Lac de Tunis, inscrite au calendrier officiel de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (World Rowing).

Le club Aviron pour Tous s'est classé 2e avec cinq médailles (2 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze), tandis que le Maroc a pris la 3e place avec deux médailles (1 d'argent et 1 de bronze).

Le Soudan et les Émirats Arabes Unis ont terminé 4e ex aequo avec une médaille d'argent chacun, alors que l'École de pêche de Tabarka et la Libye ont partagé la 6e place, en remportant chacune une médaille de bronze.

Les épreuves ont concerné les catégories U17, U19, U23, para-aviron et masters.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.