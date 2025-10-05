Tunisie: Fugue de Ghofrane Belkhir - Inacceptable !

L'incident a bousculé les réseaux sociaux et obligé la FT Haltérophilie à annoncer officiellement que l'athlète Ghofrane Belkhir a disparu à l'aéroport d'Oslo avant le championnat du monde, laissant tous ses documents personnels à son entraîneur.

Une fugue tout simplement et qui n'est pas la première de la part des athlètes tunisiens qui décident de profiter d'un déplacement à un tournoi ou un stage à l'étranger pour fuir d'une manière clandestine.

C'est inacceptable à tous les niveaux. Le fait qu'une athlète douée qui a déjà gagné en junior choisisse cette manière de s'évader en dit long sur la gestion de l'élite tunisienne. Certains la défendent en disant que le sentiment de marginalisation et le mauvais encadrement l'ont poussée à se comporter de la sorte.

D'autres dénigrent ce comportement de la part d'une athlète qui représente le pays et qui défend ses couleurs. En tout cas, c'est le énième incident grave auquel on n'a pas trouvé de solution. Que fera maintenant Ghofrane Belkhir sans papiers, ni moyens ? A-t-elle préparé déjà son coup avec la complicité d'autres personnes qui l'aideront à trouver une autre structure sportive ? Maintenant, c'est un dossier qui dépasse le cadre sportif.

Et la suite? Jusqu'à maintenant, c'est le flou qui persiste. C'est aussi la preuve que nos élites sportives sont mal encadrées. Sachant que d'autres pays beaucoup plus aisés attendent ce genre d'opportunités pour naturaliser des athlètes frustrés et fugitifs. Tout est possible.