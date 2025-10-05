Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a entamé ce dimanche une visite officielle de trois jours au Sultanat d'Oman, à l'invitation de son homologue Hilal bin Ali Al-Sabti, afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.

Cette visite, qui coïncide avec la Semaine « Une seule santé », s'inscrit dans le suivi des recommandations issues de la conférence organisée en juin 2025 en Tunisie. Elle vise également à développer les échanges scientifiques et techniques entre les deux pays, tout en favorisant le partenariat dans les domaines de l'innovation, de la digitalisation et des industries pharmaceutiques, notamment en matière de production locale de médicaments et de fournitures médicales.

Dès son arrivée, Mustapha Ferjani a tenu une réunion de travail avec son homologue omanais, en présence de leurs délégations respectives. Les discussions ont porté sur des initiatives concrètes liées au concept « Une seule santé », aux soins de santé primaires et à l'usage de l'intelligence artificielle pour le dépistage de la rétinopathie.

Le programme comprend aussi des visites de terrain dans des établissements de référence, notamment le Centre des urgences et le Centre national de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire de l'Hôpital Sultan Qaboos, afin d'examiner les bonnes pratiques en gestion hospitalière et en diagnostic assisté par les nouvelles technologies.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun pour une meilleure coordination régionale et internationale face aux défis sanitaires. Elles ont souligné la convergence de vues entre le président de la République Kaïs Saïed et le Sultan Haitham bin Tariq sur des principes essentiels tels que l'autonomie nationale, l'équité en santé, l'investissement dans le capital humain et l'approche « Une seule santé ».