Tunisie: L'inflation recule légèrement à 5 % en septembre 2025

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le taux d'inflation a légèrement reculé en septembre 2025, s'établissant à 5 % contre 5,2 % le mois précédent, indique l'Institut national de la statistique (INS) dans une note publiée dimanche et consacrée à l'« Indice des prix à la consommation - Septembre 2025 ».

Ce recul s'explique principalement par le ralentissement de la hausse des prix dans plusieurs secteurs, précise l'INS.

Les produits alimentaires ont ainsi enregistré une évolution de 5,7 % en septembre 2025, contre 5,9 % en août.

Les prix des loisirs et de la culture ont diminué plus nettement, passant de 5,4 % à 4,6 %. Les services des restaurants, cafés et hôtels ont également ralenti, avec une hausse de 10,1 % contre 10,6 % le mois précédent, tandis que les services de transport ont progressé de 3,1 % seulement, après 3,6 % en août.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 5,7 %, en raison notamment de la hausse des prix des légumes frais (+21,1 %), de la viande d'agneau (+20,2 %), des poissons frais (+10,3 %) et des fruits frais (+9,9 %).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 24,3 %.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 4,9 %, sous l'effet de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures (+9 %) et des produits d'entretien courant du foyer (+4,9 %).

Dans le secteur des services, les prix ont progressé de 4,5 % sur un an, en raison de la hausse des prix des services de restauration, cafés et hôtels (+10,1 %).

En septembre 2025, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a reculé à 5,2 %, après 5,4 % en août.

S'agissant des prix des produits libres (non encadrés), ils ont augmenté de 6 % sur un an, contre une hausse de 1,6 % pour les produits encadrés.

Les produits alimentaires libres ont enregistré une hausse de 6,5 %, contre 0,2 % pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Selon l'INS, le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale, soit respectivement 1,9 % et 1,5 %.

Par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont ceux qui ont contribué le plus à l'inflation, avec respectivement 3 % et 1,6 %.

Hausse de 0,6 % des prix à la consommation

L'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,6 % en septembre 2025 par rapport au mois d'août 2025.

Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires (+1,3 %) et du groupe des services d'éducation (+3,7 %).

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont progressé de 1,3 %, en raison de la hausse des prix de la volaille (+5,6 %), des oeufs (+4,2 %), des légumes frais (+2,6 %) et de la viande bovine (+1,4 %).

En revanche, le prix de la viande d'agneau a légèrement reculé de 0,1 %.

Les produits et services d'enseignement ont enregistré une hausse de 3,7 %, due principalement à l'augmentation des prix de l'enseignement secondaire privé (+5 %), de l'enseignement préélémentaire et primaire (+4,7 %), des cours de soutien scolaire (+3,2 %) et des fournitures scolaires (+3 %).

Les prix du groupe « Loisirs et culture » ont progressé de 0,7 %, sous l'effet de la hausse des prix des journaux, magazines et livres culturels (+1,3 %).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.