Tunisie: L'inflation recule légèrement à 5 % en septembre 2025

Le taux d'inflation a légèrement reculé en septembre 2025, s'établissant à 5 % contre 5,2 % le mois précédent, indique l'Institut national de la statistique (INS) dans une note publiée dimanche et consacrée à l'« Indice des prix à la consommation - Septembre 2025 ».

Ce recul s'explique principalement par le ralentissement de la hausse des prix dans plusieurs secteurs, précise l'INS.

Les produits alimentaires ont ainsi enregistré une évolution de 5,7 % en septembre 2025, contre 5,9 % en août.

Les prix des loisirs et de la culture ont diminué plus nettement, passant de 5,4 % à 4,6 %. Les services des restaurants, cafés et hôtels ont également ralenti, avec une hausse de 10,1 % contre 10,6 % le mois précédent, tandis que les services de transport ont progressé de 3,1 % seulement, après 3,6 % en août.

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 5,7 %, en raison notamment de la hausse des prix des légumes frais (+21,1 %), de la viande d'agneau (+20,2 %), des poissons frais (+10,3 %) et des fruits frais (+9,9 %).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 24,3 %.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 4,9 %, sous l'effet de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures (+9 %) et des produits d'entretien courant du foyer (+4,9 %).

Dans le secteur des services, les prix ont progressé de 4,5 % sur un an, en raison de la hausse des prix des services de restauration, cafés et hôtels (+10,1 %).

En septembre 2025, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a reculé à 5,2 %, après 5,4 % en août.

S'agissant des prix des produits libres (non encadrés), ils ont augmenté de 6 % sur un an, contre une hausse de 1,6 % pour les produits encadrés.

Les produits alimentaires libres ont enregistré une hausse de 6,5 %, contre 0,2 % pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Selon l'INS, le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale, soit respectivement 1,9 % et 1,5 %.

Par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont ceux qui ont contribué le plus à l'inflation, avec respectivement 3 % et 1,6 %.

Hausse de 0,6 % des prix à la consommation

L'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,6 % en septembre 2025 par rapport au mois d'août 2025.

Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires (+1,3 %) et du groupe des services d'éducation (+3,7 %).

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont progressé de 1,3 %, en raison de la hausse des prix de la volaille (+5,6 %), des oeufs (+4,2 %), des légumes frais (+2,6 %) et de la viande bovine (+1,4 %).

En revanche, le prix de la viande d'agneau a légèrement reculé de 0,1 %.

Les produits et services d'enseignement ont enregistré une hausse de 3,7 %, due principalement à l'augmentation des prix de l'enseignement secondaire privé (+5 %), de l'enseignement préélémentaire et primaire (+4,7 %), des cours de soutien scolaire (+3,2 %) et des fournitures scolaires (+3 %).

Les prix du groupe « Loisirs et culture » ont progressé de 0,7 %, sous l'effet de la hausse des prix des journaux, magazines et livres culturels (+1,3 %).