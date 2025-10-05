Outre les projections, trois panels rythmeront le festival (16-18 octobre) avec pour thèmes : «Enjeux de l'avenir : eau, énergie, agriculture et environnement», «Média, culture et droit au futur» et «L'éducation, pilier de transformation sociale et de développement durable».

Du 15 au 19 octobre 2025, l'oasis de Chenini (Gabès) accueillera la 20e édition des Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini (Jcmc). Cinéastes, professionnels du septième art, militants écologistes et habitants de la région se retrouveront pour débattre des enjeux environnementaux et climatiques à travers le prisme du cinéma.

Créé en 2005 par l'Association formes et couleurs oasiennes, le festival se veut à la fois un espace de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée et une plateforme de sensibilisation aux défis culturels, sociaux et environnementaux. Cette édition placée sous le thème «Le droit au futur » mettra en lumière des films engagés sur l'écologie, le climat, l'éducation, la justice sociale et l'imaginaire comme outil de résistance.

Au total, 26 films ont été sélectionnés, dont 14 en compétition officielle, réalisés par des cinéastes venus d'Egypte, d'Algérie, du Maroc, de Syrie, d'Oman et de Tunisie. Certaines oeuvres sont produites par Greenpeace, le Corporate Europe Observatory (Belgique), Lapat (France) et le Ftdes (Tunisie).

Le jury de la compétition officielle est composé de Sonia Chamkhi, Najoua Zouhair, Ilhem Hamrouni, Ridha Tlili et Hamdi Jouini. Outre les projections, trois panels rythmeront le festival (16-18 octobre) avec pour thèmes. «Enjeux de l'avenir : eau, énergie, agriculture et environnement». «Média, culture et droit au futur» et «L'éducation, pilier de transformation sociale et de développement durable».

Une compétition parallèle «72 heures» réunira 20 étudiant·e·s des Instituts des Beaux-Arts de Gabès, Tunis, Sfax et Tataouine pour concevoir, tourner et monter un court-métrage en trois jours autour du thème du festival.

Au menu aussi des masterclass (musique de film avec Rabii Zamouri, intelligence artificielle et nouvelles écritures avec Zoubayar et Ali Jlassi) et des ateliers pratiques autour du film documentaire (animé par Ridha Tlili), de la vie d'un film intitulé «De l'idée à la projection» (Hamdi jouini), du jeu d'acteur( Najoua Zouhair) et un atelier de réflexion dédié aux enfants proposé par Rami Ben Ali et Shedy Mimouna (Ftdes).

Le festival proposera également des ateliers spécialisés dans le cadre du programme destiné aux participants à la rencontre sur le droit et l'environnement, portant sur : l'interaction avec les instances onusiennes des droits de l'Homme, les mécanismes nationaux de lutte contre les violations environnementales, l'élaboration de recommandations concrètes et la formulation d'actions collectives de plaidoyer pour la défense des droits de la nature.

Les Jcmc offriront cette année une immersion dans les oasis et les zones agricoles, à la découverte des pratiques écologiques et des semences locales. Un espace de camping écologique accueillera des campeurs venus de différentes régions, qui mèneront des actions autour de la lecture et de l'environnement. Enfin, un espace dédié à l'artisanat local sera installé, afin de valoriser les savoir-faire traditionnels et favoriser les échanges culturels.