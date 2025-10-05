Tunisie: En photos - Arrivée à Tunis-Carthage du premier groupe de militants tunisiens de la Flottille Soumoud

5 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un premier groupe de dix militants tunisiens, libérés après avoir été retenus dans les territoires palestiniens occupés, est arrivé ce dimanche 5 octobre à l'aéroport international de Tunis-Carthage.

À leur arrivée, une foule nombreuse s'est rassemblée pour leur réserver un accueil chaleureux et émouvant, composée de citoyens tunisiens, de militants pro-palestiniens, de représentants associatifs, ainsi que de membres de la société civile et des médias. De nombreux slogans de soutien et d'encouragement ont retenti, saluant ces militants qualifiés de "symboles de la résistance et de la solidarité arabe".

Ces militants, engagés dans des actions humanitaires, médiatiques et militantes en soutien au peuple palestinien, participaient à la Flottille Soumoud, initiative de solidarité en territoire palestinien.

La Flottille Soumoud avait appelé à une mobilisation importante pour cet accueil, qui s'est traduit par une forte présence populaire à l'aéroport.

