Tunisie: Kairouan - Prolifération des animaux errants

A Kairouan-ville, des troupeaux de brebis, de chèvres et de vaches circulent librement dans les différents quartiers.

S'accrochant aux clôtures des maisons, ils attaquent toute verdure, et ce, malgré l'existence d'une loi municipale qui prohibe l'élevage dans le périmètre communal.

Par ailleurs, des charrettes tirées par des chevaux circulent partout en ville et causent des accidents mortels dus à l'imprudence de leurs propriétaires qui ne pensent qu'au gain facile et qu'à vendre leurs fruits et légumes sans même connaître les abc du code de la route.

Mais là où le bât blesse, c'est l'existence de hordes de chiens errants non vaccinés et qui peuvent transmettre la rage. Et de nombreux accidents sont enregistrés très fréquemment, les personnes âgées et les enfants sont les premiers à en souffrir.

Tout le monde espère que les efforts des différents responsables mettront fin à ce triste phénomène. Rappelons dans ce contexte que, chaque année, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage, le 28 septembre, le ministère de la Santé appelle les citoyens à la nécessité de la vaccination annuelle des chiens et des chats.