Tunisie: Le textile-habillement se maintient malgré la conjoncture et la concurrence

La politique du "compter-sur-soi" en Tunisie confirme son efficacité avec des résultats positifs et des prémices de reprise progressive et sûre dans les différents secteurs de la dynamique socioéconomique nationale et des retombées au bénéfice des diverses catégories sociales.

En effet, les chiffres sont têtus et ne mentent pas dans le sens où les indicateurs sont, depuis quelque temps, au vert avec des avancées claires dans bon nombre de domaines, dont notamment l'agriculture et ses deux volets phares, les dattes et l'huile d'olive, et le tourisme et ses records en matière d'entrées et de recettes.

Plus significatif encore, on cite les données concrètes concernant le secteur du textile-habillement qui, en dépit d'un contexte international difficile, est en train de marquer des points au niveau aussi bien de la production qu'à celui de l'exportation, ce qui en fait un pilier stratégique de l'économie nationale au vu de sa haute capacité de création de postes d'emploi et d'entrées en devises.

D'ailleurs, malgré ladite conjoncture à travers le monde, les exportations générées par ledit secteur ont enregistré, selon l'annonce faite par le président de la Fédération tunisienne du textile-habillement à une radio de la place, une augmentation de l'équivalent de six milliards de dinars.

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais sont dus aux grands efforts fournis par les parties intervenantes qui ont tenu à réussir la montée en gamme des produits tunisiens pour pouvoir tenir la dragée haute à la concurrence acharnée à l'échelle régionale et internationale, d'où la persistance de ce secteur à résister et à demeurer comme une des locomotives de notre économie, même si des correctifs sont indispensables sur les plans notamment du transport, de la main-d'oeuvre qualifiée et du marché parallèle.

Il faut dire que si le produit tunisien se maintient au niveau européen, c'est en grande partie grâce à sa qualité, surclassant des acteurs majeurs tels que le Royaume-Uni et l'Egypte, selon le même responsable qui propose une feuille de route destinée à consolider sa compétitivité sur les marchés internationaux avec un éventuel recyclage de 90% des eaux usées et une réduction de 30% de l'empreinte carbone d'ici à 2030.

La filière textile-habillement est ainsi appelée à rester à la pointe des activités industrielles dans le pays pour peu qu'on exploite encore mieux les atouts que constituent la proximité du marché européen et la main-d'oeuvre qualifiée, tout en améliorant l'intégration verticale de cette activité.