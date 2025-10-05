Guinée: Médias - un important communiqué de syndicat de la presse relatif au dossier de la radio Nostalgie Guinée

Le Bureau National du syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a le plaisir de vous informer, que les 12 membres du collectif des journalistes licenciés en Avril 2025 à la Radio Nostalgie sont rentrés en possession de leurs droits liés aux indemnités de séparation, suivant une procédure de règlement à l'amiable pilotée par le SPPG avec la supervision de l'inspecteur du travail. Le processus de payement qui a commencé le 30 septembre à la direction de la radio Nostalgie s'est terminée ce samedi 4 octobre au siège national du SPPG.

De même, les travailleurs en poste qui n'étaient plus payés depuis le départ de leurs désormais anciens collègues ont, eux aussi perçu la totalité des 5 mois d'arriérés de salaire que la Direction leur devait.

Le Bureau National du SPPG remercie les membres du collectif des journalistes licenciés qui, durant ces 6 mois de négociations et de combat sont restés soudés derrière leur syndicat. Du début à la fin, ils n'ont posé aucun acte sans demander l'avis et les orientations du SPPG.

Cette confiance constamment renouvelée dans la sincérité a été l'élément fondamental de la réussite de cette autre lutte coordonnée par notre grande famille syndicale.

Le Bureau National a été particulièrement marqué par l'élan de solidarité des confrères des autres médias qui ont accepté de rentrer dans l'histoire en répondant favorablement à l'appel à la solidarité lancé par le SPPG en faveur de nos camarades de la première Radio Privée du pays. Qu'ils soient fiers de leur contribution qui a amplifié la voix du collectif le jour du sit-in tenu le 25 septembre 2025 devant les locaux de la radio Nostalgie.

Le Bureau National a noté l'attitude responsable du Directeur Général de Nostalgie Fm qui a reconnu la légitimité des revendications de nos camarades et la légalité de leur mouvement de protestation. Le bureau national du SPPG a également noté les efforts de dernière minute que la Direction a fournis conformément aux engagements pris ce jour-là devant la presse.